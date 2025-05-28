SegnaliSezioni
Burning London V2 High Risk

Magma Software Solutions UG
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 16%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
220 (88.35%)
Loss Trade:
29 (11.65%)
Best Trade:
2.50 EUR
Worst Trade:
-8.68 EUR
Profitto lordo:
210.11 EUR (25 327 pips)
Perdita lorda:
-128.76 EUR (13 802 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (51.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
51.02 EUR (48)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
28.37%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
141 (56.63%)
Short Trade:
108 (43.37%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
0.96 EUR
Perdita media:
-4.44 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-24.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.38 EUR (6)
Crescita mensile:
1.23%
Previsione annuale:
14.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.62 EUR
Massimale:
24.47 EUR (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.11% (24.56 EUR)
Per equità:
5.80% (29.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 93
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.50 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.38 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Burning London V2 EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Automatic Lot Calculation

Risk Setting: High Risk



Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!


2025.08.07 03:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 10:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 00:18
Share of trading days is too low
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.28 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.28 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Burning London V2 High Risk
49USD al mese
16%
0
0
USD
581
EUR
18
100%
249
88%
28%
1.63
0.33
EUR
6%
1:500
