Trade:
249
Profit Trade:
220 (88.35%)
Loss Trade:
29 (11.65%)
Best Trade:
2.50 EUR
Worst Trade:
-8.68 EUR
Profitto lordo:
210.11 EUR (25 327 pips)
Perdita lorda:
-128.76 EUR (13 802 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (51.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
51.02 EUR (48)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
28.37%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.32
Long Trade:
141 (56.63%)
Short Trade:
108 (43.37%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
0.96 EUR
Perdita media:
-4.44 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-24.38 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-24.38 EUR (6)
Crescita mensile:
1.23%
Previsione annuale:
14.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.62 EUR
Massimale:
24.47 EUR (4.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.11% (24.56 EUR)
Per equità:
5.80% (29.58 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|93
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.50 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +51.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -24.38 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Burning London V2 EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Automatic Lot Calculation
Risk Setting: High Risk
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!
