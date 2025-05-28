SignauxSections
Burning London V2 High Risk

Magma Software Solutions UG
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 16%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
220 (88.35%)
Perte trades:
29 (11.65%)
Meilleure transaction:
2.50 EUR
Pire transaction:
-8.68 EUR
Bénéfice brut:
210.11 EUR (25 327 pips)
Perte brute:
-128.76 EUR (13 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (51.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
51.02 EUR (48)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
28.37%
Charge de dépôt maximale:
2.56%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
141 (56.63%)
Courts trades:
108 (43.37%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
0.96 EUR
Perte moyenne:
-4.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-24.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-24.38 EUR (6)
Croissance mensuelle:
1.23%
Prévision annuelle:
14.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.62 EUR
Maximal:
24.47 EUR (4.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.11% (24.56 EUR)
Par fonds propres:
5.80% (29.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 93
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.50 EUR
Pire transaction: -9 EUR
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +51.02 EUR
Perte consécutive maximale: -24.38 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Burning London V2 EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Automatic Lot Calculation

Risk Setting: High Risk



Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!


Aucun avis
2025.08.07 03:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 09:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 09:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 10:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 01:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 00:18
Share of trading days is too low
2025.05.29 00:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.28 09:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 09:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 09:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.28 09:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.28 09:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Burning London V2 High Risk
49 USD par mois
16%
0
0
USD
581
EUR
18
100%
249
88%
28%
1.63
0.33
EUR
6%
1:500
