- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
249
Bénéfice trades:
220 (88.35%)
Perte trades:
29 (11.65%)
Meilleure transaction:
2.50 EUR
Pire transaction:
-8.68 EUR
Bénéfice brut:
210.11 EUR (25 327 pips)
Perte brute:
-128.76 EUR (13 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (51.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
51.02 EUR (48)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
28.37%
Charge de dépôt maximale:
2.56%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.32
Longs trades:
141 (56.63%)
Courts trades:
108 (43.37%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
0.96 EUR
Perte moyenne:
-4.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-24.38 EUR)
Perte consécutive maximale:
-24.38 EUR (6)
Croissance mensuelle:
1.23%
Prévision annuelle:
14.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.62 EUR
Maximal:
24.47 EUR (4.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.11% (24.56 EUR)
Par fonds propres:
5.80% (29.58 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|93
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2.50 EUR
Pire transaction: -9 EUR
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +51.02 EUR
Perte consécutive maximale: -24.38 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Burning London V2 EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Automatic Lot Calculation
Risk Setting: High Risk
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49 USD par mois
16%
0
0
USD
USD
581
EUR
EUR
18
100%
249
88%
28%
1.63
0.33
EUR
EUR
6%
1:500