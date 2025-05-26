- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 228
Profit Trade:
933 (75.97%)
Loss Trade:
295 (24.02%)
Best Trade:
504.60 USD
Worst Trade:
-640.64 USD
Profitto lordo:
23 093.27 USD (830 065 pips)
Perdita lorda:
-21 237.77 USD (797 744 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 033.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 942.64 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.51%
Massimo carico di deposito:
81.89%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
682 (55.54%)
Short Trade:
546 (44.46%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
24.75 USD
Perdita media:
-71.99 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-3 475.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 910.50 USD (19)
Crescita mensile:
14.99%
Previsione annuale:
181.93%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 493.23 USD
Massimale:
4 263.10 USD (70.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.23% (4 263.10 USD)
Per equità:
33.52% (1 285.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1222
|EURUSD
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|-164
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +504.60 USD
Worst Trade: -641 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +2 033.92 USD
Massima perdita consecutiva: -3 475.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
58 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
64%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
18
91%
1 228
75%
92%
1.08
1.51
USD
USD
70%
1:500