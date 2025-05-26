SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / KATIR DRU 15M
A Sumitro Parikesit

KATIR DRU 15M

A Sumitro Parikesit
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 64%
OctaFX-Real10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 228
Profit Trade:
933 (75.97%)
Loss Trade:
295 (24.02%)
Best Trade:
504.60 USD
Worst Trade:
-640.64 USD
Profitto lordo:
23 093.27 USD (830 065 pips)
Perdita lorda:
-21 237.77 USD (797 744 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (2 033.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 942.64 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.51%
Massimo carico di deposito:
81.89%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
682 (55.54%)
Short Trade:
546 (44.46%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
24.75 USD
Perdita media:
-71.99 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-3 475.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 910.50 USD (19)
Crescita mensile:
14.99%
Previsione annuale:
181.93%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 493.23 USD
Massimale:
4 263.10 USD (70.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.23% (4 263.10 USD)
Per equità:
33.52% (1 285.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1222
EURUSD 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.9K
EURUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 32K
EURUSD -164
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +504.60 USD
Worst Trade: -641 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +2 033.92 USD
Massima perdita consecutiva: -3 475.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 22
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
FPMarkets-Live2
0.00 × 16
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
0.20 × 5
58 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 04:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 14:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 15:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 16:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 15:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.07 11:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 08:47
No swaps are charged
2025.07.02 08:47
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.