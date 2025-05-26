- Büyüme
İşlemler:
1 228
Kârla kapanan işlemler:
933 (75.97%)
Zararla kapanan işlemler:
295 (24.02%)
En iyi işlem:
504.60 USD
En kötü işlem:
-640.64 USD
Brüt kâr:
23 093.27 USD (830 065 pips)
Brüt zarar:
-21 237.77 USD (797 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (2 033.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 942.64 USD (32)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.51%
Maks. mevduat yükü:
81.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
682 (55.54%)
Satış işlemleri:
546 (44.46%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
24.75 USD
Ortalama zarar:
-71.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-3 475.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 910.50 USD (19)
Aylık büyüme:
14.99%
Yıllık tahmin:
181.93%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 493.23 USD
Maksimum:
4 263.10 USD (70.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.23% (4 263.10 USD)
Varlığa göre:
33.52% (1 285.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1222
|EURUSD
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|-2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|32K
|EURUSD
|-164
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +504.60 USD
En kötü işlem: -641 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +2 033.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 475.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 5
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
Exness-Real17
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 22
TitanFX-03
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
FPMarkets-Live2
|0.00 × 16
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
Exness-Real4
|0.00 × 2
TitanFX-05
|0.00 × 1
Exness-Real16
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
EightcapLtd-Real2
|0.20 × 5
