SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BlackBull Valery
Savell Martin

BlackBull Valery

Savell Martin
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
425
Profit Trade:
342 (80.47%)
Loss Trade:
83 (19.53%)
Best Trade:
34.04 GBP
Worst Trade:
-14.37 GBP
Profitto lordo:
407.65 GBP (29 836 pips)
Perdita lorda:
-272.19 GBP (24 960 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (24.40 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
38.73 GBP (17)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
88.72%
Massimo carico di deposito:
7.55%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.27
Long Trade:
181 (42.59%)
Short Trade:
244 (57.41%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
0.32 GBP
Profitto medio:
1.19 GBP
Perdita media:
-3.28 GBP
Massime perdite consecutive:
5 (-33.18 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-38.20 GBP (4)
Crescita mensile:
1.49%
Previsione annuale:
19.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.80 GBP
Massimale:
41.38 GBP (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (41.38 GBP)
Per equità:
17.73% (367.08 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDi 121
NZDCADi 102
AUDCADi 91
US30 34
XAUUSDi 19
NZDUSDi 16
USDCADi 15
EURGBPi 14
EURUSDi 5
SPX500 4
GBPUSDi 2
GBPCHFi 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDi 35
NZDCADi 43
AUDCADi 43
US30 -8
XAUUSDi 1
NZDUSDi 9
USDCADi 4
EURGBPi 21
EURUSDi 9
SPX500 11
GBPUSDi 4
GBPCHFi 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDi 2.2K
NZDCADi 856
AUDCADi -2.3K
US30 -78
XAUUSDi 1.7K
NZDUSDi 673
USDCADi -1.7K
EURGBPi 1.1K
EURUSDi 563
SPX500 1.2K
GBPUSDi 450
GBPCHFi 84
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.04 GBP
Worst Trade: -14 GBP
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +24.40 GBP
Massima perdita consecutiva: -33.18 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.01 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 02:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 08:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 21:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 12:38
Share of trading days is too low
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 08:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 08:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 08:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.23 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.23 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlackBull Valery
30USD al mese
7%
0
0
USD
2.1K
GBP
18
99%
425
80%
89%
1.49
0.32
GBP
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.