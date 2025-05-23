SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BlackBull Valery
Savell Martin

BlackBull Valery

Savell Martin
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
425
Kârla kapanan işlemler:
342 (80.47%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (19.53%)
En iyi işlem:
34.04 GBP
En kötü işlem:
-14.37 GBP
Brüt kâr:
407.65 GBP (29 836 pips)
Brüt zarar:
-272.19 GBP (24 960 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (24.40 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
38.73 GBP (17)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
88.72%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
181 (42.59%)
Satış işlemleri:
244 (57.41%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.32 GBP
Ortalama kâr:
1.19 GBP
Ortalama zarar:
-3.28 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33.18 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-38.20 GBP (4)
Aylık büyüme:
1.49%
Yıllık tahmin:
19.08%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.80 GBP
Maksimum:
41.38 GBP (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (41.38 GBP)
Varlığa göre:
17.73% (367.08 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZDi 121
NZDCADi 102
AUDCADi 91
US30 34
XAUUSDi 19
NZDUSDi 16
USDCADi 15
EURGBPi 14
EURUSDi 5
SPX500 4
GBPUSDi 2
GBPCHFi 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZDi 35
NZDCADi 43
AUDCADi 43
US30 -8
XAUUSDi 1
NZDUSDi 9
USDCADi 4
EURGBPi 21
EURUSDi 9
SPX500 11
GBPUSDi 4
GBPCHFi 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZDi 2.2K
NZDCADi 856
AUDCADi -2.3K
US30 -78
XAUUSDi 1.7K
NZDUSDi 673
USDCADi -1.7K
EURGBPi 1.1K
EURUSDi 563
SPX500 1.2K
GBPUSDi 450
GBPCHFi 84
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.04 GBP
En kötü işlem: -14 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +24.40 GBP
Maksimum ardışık zarar: -33.18 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.01 15:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 19:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 02:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 08:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 22:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 21:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 12:38
Share of trading days is too low
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 08:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 08:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 08:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.23 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.23 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BlackBull Valery
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
2.1K
GBP
18
99%
425
80%
89%
1.49
0.32
GBP
18%
1:500
