- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 754
Profit Trade:
1 473 (83.97%)
Loss Trade:
281 (16.02%)
Best Trade:
24.13 USD
Worst Trade:
-74.00 USD
Profitto lordo:
2 409.16 USD (195 755 pips)
Perdita lorda:
-2 285.69 USD (160 101 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (181.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.02 USD (65)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.10%
Massimo carico di deposito:
94.31%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
642 (36.60%)
Short Trade:
1 112 (63.40%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-353.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-418.00 USD (8)
Crescita mensile:
-0.02%
Previsione annuale:
-0.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
794.96 USD (16.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.39% (794.96 USD)
Per equità:
9.03% (340.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1109
|XAUUSD
|600
|NAS100.fs
|21
|GBPUSD
|9
|USTECH
|8
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|3
|US30
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-109
|XAUUSD
|573
|NAS100.fs
|-394
|GBPUSD
|-2
|USTECH
|53
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|0
|US30
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-16K
|XAUUSD
|57K
|NAS100.fs
|-10K
|GBPUSD
|-324
|USTECH
|5.3K
|AUDUSD
|-96
|USDJPY
|52
|US30
|400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.13 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +181.02 USD
Massima perdita consecutiva: -353.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US16-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo01
|1.30 × 20
|
RoboForex-ProCent-8
|2.81 × 48
I trade intraday based of price reaction at levels like round numbers, pivots, Ema's
Non ci sono recensioni