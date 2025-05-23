SegnaliSezioni
Ionut Funduianu

Axi Select prog

Ionut Funduianu
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 1%
Axi-US16-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 754
Profit Trade:
1 473 (83.97%)
Loss Trade:
281 (16.02%)
Best Trade:
24.13 USD
Worst Trade:
-74.00 USD
Profitto lordo:
2 409.16 USD (195 755 pips)
Perdita lorda:
-2 285.69 USD (160 101 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (181.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
181.02 USD (65)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.10%
Massimo carico di deposito:
94.31%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
642 (36.60%)
Short Trade:
1 112 (63.40%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-8.13 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-353.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-418.00 USD (8)
Crescita mensile:
-0.02%
Previsione annuale:
-0.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
794.96 USD (16.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.39% (794.96 USD)
Per equità:
9.03% (340.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1109
XAUUSD 600
NAS100.fs 21
GBPUSD 9
USTECH 8
AUDUSD 3
USDJPY 3
US30 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -109
XAUUSD 573
NAS100.fs -394
GBPUSD -2
USTECH 53
AUDUSD -1
USDJPY 0
US30 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -16K
XAUUSD 57K
NAS100.fs -10K
GBPUSD -324
USTECH 5.3K
AUDUSD -96
USDJPY 52
US30 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.13 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +181.02 USD
Massima perdita consecutiva: -353.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US16-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo01
1.30 × 20
RoboForex-ProCent-8
2.81 × 48
I trade intraday based of price reaction at levels like round numbers, pivots, Ema's
Non ci sono recensioni
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 11:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
