SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axi Select prog
Ionut Funduianu

Axi Select prog

Ionut Funduianu
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 1%
Axi-US16-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 754
Bénéfice trades:
1 473 (83.97%)
Perte trades:
281 (16.02%)
Meilleure transaction:
24.13 USD
Pire transaction:
-74.00 USD
Bénéfice brut:
2 409.16 USD (195 755 pips)
Perte brute:
-2 285.69 USD (160 101 pips)
Gains consécutifs maximales:
65 (181.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
181.02 USD (65)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
16.10%
Charge de dépôt maximale:
94.31%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
642 (36.60%)
Courts trades:
1 112 (63.40%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
1.64 USD
Perte moyenne:
-8.13 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-353.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-418.00 USD (8)
Croissance mensuelle:
-0.02%
Prévision annuelle:
-0.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
794.96 USD (16.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.39% (794.96 USD)
Par fonds propres:
9.03% (340.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1109
XAUUSD 600
NAS100.fs 21
GBPUSD 9
USTECH 8
AUDUSD 3
USDJPY 3
US30 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -109
XAUUSD 573
NAS100.fs -394
GBPUSD -2
USTECH 53
AUDUSD -1
USDJPY 0
US30 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -16K
XAUUSD 57K
NAS100.fs -10K
GBPUSD -324
USTECH 5.3K
AUDUSD -96
USDJPY 52
US30 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.13 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +181.02 USD
Perte consécutive maximale: -353.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US16-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo01
1.30 × 20
RoboForex-ProCent-8
2.81 × 48
I trade intraday based of price reaction at levels like round numbers, pivots, Ema's
Aucun avis
2025.09.03 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 20:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 11:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.11% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 10:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
