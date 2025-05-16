- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
615
Profit Trade:
304 (49.43%)
Loss Trade:
311 (50.57%)
Best Trade:
38.74 USD
Worst Trade:
-28.44 USD
Profitto lordo:
1 327.92 USD (3 923 870 pips)
Perdita lorda:
-1 697.15 USD (4 282 085 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (44.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.62 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
47.10%
Massimo carico di deposito:
19.54%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.85
Long Trade:
310 (50.41%)
Short Trade:
305 (49.59%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-68.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.00 USD (4)
Crescita mensile:
-7.74%
Previsione annuale:
-93.90%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
369.62 USD
Massimale:
432.83 USD (41.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.88% (432.83 USD)
Per equità:
3.22% (42.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|142
|Bitcoin
|129
|XAUUSD
|109
|GBPJPY
|43
|EURUSD
|38
|DE30
|33
|US100
|33
|GBPUSD
|26
|USDJPY
|23
|UK100
|21
|FA40
|7
|EURJPY
|6
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|39
|Bitcoin
|-22
|XAUUSD
|-176
|GBPJPY
|-24
|EURUSD
|-31
|DE30
|-32
|US100
|31
|GBPUSD
|-41
|USDJPY
|-2
|UK100
|-25
|FA40
|-23
|EURJPY
|-47
|USDCAD
|-16
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|-25K
|Bitcoin
|-314K
|XAUUSD
|-16K
|GBPJPY
|-1.4K
|EURUSD
|-973
|DE30
|-23K
|US100
|39K
|GBPUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-1.3K
|UK100
|-9.2K
|FA40
|-1.9K
|EURJPY
|-1.5K
|USDCAD
|-1K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.74 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +44.33 USD
Massima perdita consecutiva: -68.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EurotradeSA-Server-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
Non ci sono recensioni
