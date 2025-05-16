SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THALOSPRIME2
Ivan Rodriguez

THALOSPRIME2

Ivan Rodriguez
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -28%
EurotradeSA-Server-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
615
Kârla kapanan işlemler:
304 (49.43%)
Zararla kapanan işlemler:
311 (50.57%)
En iyi işlem:
38.74 USD
En kötü işlem:
-28.44 USD
Brüt kâr:
1 327.92 USD (3 923 870 pips)
Brüt zarar:
-1 697.15 USD (4 282 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (44.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.62 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.09
Alım-satım etkinliği:
47.10%
Maks. mevduat yükü:
19.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
310 (50.41%)
Satış işlemleri:
305 (49.59%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
4.37 USD
Ortalama zarar:
-5.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-68.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.00 USD (4)
Aylık büyüme:
-7.61%
Yıllık tahmin:
-93.90%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
369.62 USD
Maksimum:
432.83 USD (41.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.88% (432.83 USD)
Varlığa göre:
3.22% (42.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 142
Bitcoin 129
XAUUSD 109
GBPJPY 43
EURUSD 38
DE30 33
US100 33
GBPUSD 26
USDJPY 23
UK100 21
FA40 7
EURJPY 6
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 39
Bitcoin -22
XAUUSD -176
GBPJPY -24
EURUSD -31
DE30 -32
US100 31
GBPUSD -41
USDJPY -2
UK100 -25
FA40 -23
EURJPY -47
USDCAD -16
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 -25K
Bitcoin -314K
XAUUSD -16K
GBPJPY -1.4K
EURUSD -973
DE30 -23K
US100 39K
GBPUSD -1.8K
USDJPY -1.3K
UK100 -9.2K
FA40 -1.9K
EURJPY -1.5K
USDCAD -1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.74 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +44.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EurotradeSA-Server-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.07.26 03:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 15:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 03:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.17 23:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 08:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 02:36
Share of trading days is too low
2025.05.17 02:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 01:31
Share of trading days is too low
2025.05.17 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.17 00:31
Share of trading days is too low
2025.05.17 00:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.16 21:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 21:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 21:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.16 21:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.16 21:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
