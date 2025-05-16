SegnaliSezioni
Andre Bercam Viana

SPIDERHAN

Andre Bercam Viana
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 74%
HantecMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
193 (78.77%)
Loss Trade:
52 (21.22%)
Best Trade:
3 757.20 USD
Worst Trade:
-521.89 USD
Profitto lordo:
12 945.20 USD (73 376 pips)
Perdita lorda:
-3 874.66 USD (47 235 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (755.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 024.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
141 (57.55%)
Short Trade:
104 (42.45%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
37.02 USD
Profitto medio:
67.07 USD
Perdita media:
-74.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 576.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 576.76 USD (5)
Crescita mensile:
3.49%
Previsione annuale:
42.35%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 576.76 USD (8.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.71% (1 576.76 USD)
Per equità:
8.92% (1 323.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 9.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 757.20 USD
Worst Trade: -522 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +755.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 576.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooTechnology-Live
0.06 × 243
FPMarketsSC-Live
0.73 × 15
Non ci sono recensioni
2025.05.16 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 18:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.16 14:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.16 14:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.16 14:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

