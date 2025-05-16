- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
193 (78.77%)
Loss Trade:
52 (21.22%)
Best Trade:
3 757.20 USD
Worst Trade:
-521.89 USD
Profitto lordo:
12 945.20 USD (73 376 pips)
Perdita lorda:
-3 874.66 USD (47 235 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (755.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 024.36 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.75
Long Trade:
141 (57.55%)
Short Trade:
104 (42.45%)
Fattore di profitto:
3.34
Profitto previsto:
37.02 USD
Profitto medio:
67.07 USD
Perdita media:
-74.51 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-1 576.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 576.76 USD (5)
Crescita mensile:
3.49%
Previsione annuale:
42.35%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 576.76 USD (8.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.71% (1 576.76 USD)
Per equità:
8.92% (1 323.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|245
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|9.1K
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 757.20 USD
Worst Trade: -522 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +755.39 USD
Massima perdita consecutiva: -1 576.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HantecMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.06 × 243
|
FPMarketsSC-Live
|0.73 × 15
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
74%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
37
94%
245
78%
100%
3.34
37.02
USD
USD
9%
1:500