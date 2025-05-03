SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Katarina Jakarta
Dewi Suryati Sukamto

Katarina Jakarta

Dewi Suryati Sukamto
0 recensioni
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -39%
FBS-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
338 (72.37%)
Loss Trade:
129 (27.62%)
Best Trade:
1 009.32 USD
Worst Trade:
-2 109.78 USD
Profitto lordo:
11 020.50 USD (151 377 pips)
Perdita lorda:
-12 875.58 USD (181 779 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (793.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 011.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
15.76%
Massimo carico di deposito:
6.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
210 (44.97%)
Short Trade:
257 (55.03%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3.97 USD
Profitto medio:
32.61 USD
Perdita media:
-99.81 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 668.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 668.62 USD (7)
Crescita mensile:
-27.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 977.48 USD
Massimale:
4 759.06 USD (61.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.37% (4 758.46 USD)
Per equità:
13.03% (372.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 464
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.9K
EURUSD 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -31K
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 009.32 USD
Worst Trade: -2 110 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +793.38 USD
Massima perdita consecutiva: -3 668.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Katarina Jakarta
30USD al mese
-39%
0
0
USD
2.9K
USD
50
99%
467
72%
16%
0.85
-3.97
USD
62%
1:500
Copia

