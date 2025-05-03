- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
467
Profit Trade:
338 (72.37%)
Loss Trade:
129 (27.62%)
Best Trade:
1 009.32 USD
Worst Trade:
-2 109.78 USD
Profitto lordo:
11 020.50 USD (151 377 pips)
Perdita lorda:
-12 875.58 USD (181 779 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (793.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 011.72 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
15.76%
Massimo carico di deposito:
6.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
210 (44.97%)
Short Trade:
257 (55.03%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3.97 USD
Profitto medio:
32.61 USD
Perdita media:
-99.81 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-3 668.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 668.62 USD (7)
Crescita mensile:
-27.32%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 977.48 USD
Massimale:
4 759.06 USD (61.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.37% (4 758.46 USD)
Per equità:
13.03% (372.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.9K
|EURUSD
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-31K
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 009.32 USD
Worst Trade: -2 110 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +793.38 USD
Massima perdita consecutiva: -3 668.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
