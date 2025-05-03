SinyallerBölümler
Dewi Suryati Sukamto

Katarina Jakarta

Dewi Suryati Sukamto
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -39%
FBS-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
338 (72.37%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (27.62%)
En iyi işlem:
1 009.32 USD
En kötü işlem:
-2 109.78 USD
Brüt kâr:
11 020.50 USD (151 377 pips)
Brüt zarar:
-12 875.58 USD (181 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (793.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 011.72 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
15.76%
Maks. mevduat yükü:
6.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
210 (44.97%)
Satış işlemleri:
257 (55.03%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-3.97 USD
Ortalama kâr:
32.61 USD
Ortalama zarar:
-99.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 668.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 668.62 USD (7)
Aylık büyüme:
-27.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 977.48 USD
Maksimum:
4 759.06 USD (61.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.37% (4 758.46 USD)
Varlığa göre:
13.03% (372.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 464
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.9K
EURUSD 72
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -31K
EURUSD 176
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 009.32 USD
En kötü işlem: -2 110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +793.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 668.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
SCFMLimited-Live2
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
StriforLtd-Live
0.00 × 9
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
PurpleTrading-Live
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 1
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 4
AxenBroker-Live
0.00 × 1
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 43
EightcapGlobal-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
PUPrime-Live
0.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
0.00 × 10
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Conotoxia-Server
0.00 × 1
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 2
ForexTime-MT5
0.00 × 1
243 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 01:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 11:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.05 11:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
