İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
338 (72.37%)
Zararla kapanan işlemler:
129 (27.62%)
En iyi işlem:
1 009.32 USD
En kötü işlem:
-2 109.78 USD
Brüt kâr:
11 020.50 USD (151 377 pips)
Brüt zarar:
-12 875.58 USD (181 779 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (793.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 011.72 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
15.76%
Maks. mevduat yükü:
6.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
210 (44.97%)
Satış işlemleri:
257 (55.03%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-3.97 USD
Ortalama kâr:
32.61 USD
Ortalama zarar:
-99.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 668.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 668.62 USD (7)
Aylık büyüme:
-27.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 977.48 USD
Maksimum:
4 759.06 USD (61.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.37% (4 758.46 USD)
Varlığa göre:
13.03% (372.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|464
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.9K
|EURUSD
|72
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-31K
|EURUSD
|176
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 009.32 USD
En kötü işlem: -2 110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +793.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 668.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
PurpleTrading-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 4
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 43
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.00 × 10
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Conotoxia-Server
|0.00 × 1
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
