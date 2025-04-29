- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
60 (76.92%)
Loss Trade:
18 (23.08%)
Best Trade:
176.86 USD
Worst Trade:
-33.96 USD
Profitto lordo:
1 171.48 USD (117 351 pips)
Perdita lorda:
-121.62 USD (7 423 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (88.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
414.51 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.06%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
30.91
Long Trade:
41 (52.56%)
Short Trade:
37 (47.44%)
Fattore di profitto:
9.63
Profitto previsto:
13.46 USD
Profitto medio:
19.52 USD
Perdita media:
-6.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.96 USD (1)
Crescita mensile:
3.92%
Previsione annuale:
47.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.96 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.50% (14.38 USD)
Per equità:
18.09% (535.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.86 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +88.29 USD
Massima perdita consecutiva: -5.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Intraday - Semi Swing Gold / XAUUSD Trade Only
Target Profit 5 - 20% /month
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
0%
78
76%
100%
9.63
13.46
USD
USD
18%
1:100