- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
60 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (23.08%)
En iyi işlem:
176.86 USD
En kötü işlem:
-33.96 USD
Brüt kâr:
1 171.48 USD (117 351 pips)
Brüt zarar:
-121.62 USD (7 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (88.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
414.51 USD (5)
Sharpe oranı:
0.54
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.06%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
30.91
Alış işlemleri:
41 (52.56%)
Satış işlemleri:
37 (47.44%)
Kâr faktörü:
9.63
Beklenen getiri:
13.46 USD
Ortalama kâr:
19.52 USD
Ortalama zarar:
-6.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.96 USD (1)
Aylık büyüme:
3.84%
Yıllık tahmin:
47.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.96 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.50% (14.38 USD)
Varlığa göre:
18.09% (535.98 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|78
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|1K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|114K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.86 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +88.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Monex-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Intraday - Semi Swing Gold / XAUUSD Trade Only
Target Profit 5 - 20% /month
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
21
0%
78
76%
100%
9.63
13.46
USD
USD
18%
1:100