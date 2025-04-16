- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
186 (44.81%)
Loss Trade:
229 (55.18%)
Best Trade:
84.95 USD
Worst Trade:
-26.20 USD
Profitto lordo:
1 644.46 USD (69 091 pips)
Perdita lorda:
-1 266.61 USD (75 895 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (43.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.79%
Massimo carico di deposito:
20.97%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
192 (46.27%)
Short Trade:
223 (53.73%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
8.84 USD
Perdita media:
-5.53 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-135.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.10 USD (14)
Crescita mensile:
-4.67%
Previsione annuale:
-56.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.05 USD
Massimale:
298.36 USD (17.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.90% (298.36 USD)
Per equità:
67.75% (1 110.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|82
|GBPNZD
|62
|GBPUSD
|62
|GBPJPY
|54
|EURUSD
|42
|USDCAD
|26
|USDCHF
|22
|AUDUSD
|19
|XAUUSD.
|16
|GBPAUD
|7
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|3
|CHINA50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|154
|GBPNZD
|-39
|GBPUSD
|194
|GBPJPY
|-30
|EURUSD
|93
|USDCAD
|40
|USDCHF
|22
|AUDUSD
|39
|XAUUSD.
|-73
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-9
|NZDUSD
|-8
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-13
|CHINA50.r
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-2.8K
|GBPNZD
|-723
|GBPUSD
|3K
|GBPJPY
|3.2K
|EURUSD
|-2.5K
|USDCAD
|792
|USDCHF
|910
|AUDUSD
|1.1K
|XAUUSD.
|-5.4K
|GBPAUD
|-1.9K
|EURGBP
|121
|EURJPY
|-477
|NZDUSD
|-841
|EURAUD
|-921
|AUDJPY
|-655
|CHINA50.r
|360
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +84.95 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +43.08 USD
Massima perdita consecutiva: -135.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|1.21 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Demo
|5.29 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|6.18 × 11
|
RoboForex-ProCent-2
|7.22 × 18
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
0%
415
44%
74%
1.29
0.91
USD
USD
68%
1:500