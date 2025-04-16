SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trade Froge account
Koon Chung Wong

Trade Froge account

Koon Chung Wong
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
186 (44.81%)
Loss Trade:
229 (55.18%)
Best Trade:
84.95 USD
Worst Trade:
-26.20 USD
Profitto lordo:
1 644.46 USD (69 091 pips)
Perdita lorda:
-1 266.61 USD (75 895 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (43.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
73.79%
Massimo carico di deposito:
20.97%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.27
Long Trade:
192 (46.27%)
Short Trade:
223 (53.73%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
8.84 USD
Perdita media:
-5.53 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-135.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.10 USD (14)
Crescita mensile:
-4.67%
Previsione annuale:
-56.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.05 USD
Massimale:
298.36 USD (17.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.90% (298.36 USD)
Per equità:
67.75% (1 110.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 82
GBPNZD 62
GBPUSD 62
GBPJPY 54
EURUSD 42
USDCAD 26
USDCHF 22
AUDUSD 19
XAUUSD. 16
GBPAUD 7
EURGBP 7
EURJPY 6
NZDUSD 3
EURAUD 3
AUDJPY 3
CHINA50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 154
GBPNZD -39
GBPUSD 194
GBPJPY -30
EURUSD 93
USDCAD 40
USDCHF 22
AUDUSD 39
XAUUSD. -73
GBPAUD -19
EURGBP -1
EURJPY -9
NZDUSD -8
EURAUD -8
AUDJPY -13
CHINA50.r 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -2.8K
GBPNZD -723
GBPUSD 3K
GBPJPY 3.2K
EURUSD -2.5K
USDCAD 792
USDCHF 910
AUDUSD 1.1K
XAUUSD. -5.4K
GBPAUD -1.9K
EURGBP 121
EURJPY -477
NZDUSD -841
EURAUD -921
AUDJPY -655
CHINA50.r 360
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +84.95 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +43.08 USD
Massima perdita consecutiva: -135.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
E8Funding-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 11
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live06
1.21 × 14
FusionMarkets-Demo
2.67 × 9
VantageInternational-Demo
5.29 × 7
RadexMarkets-Real 6
6.18 × 11
RoboForex-ProCent-2
7.22 × 18
FBS-Real-9
12.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.25 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 09:46
Share of trading days is too low
2025.04.17 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.16 13:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
