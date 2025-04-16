Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17 0.00 × 8 VantageInternational-Live 14 0.00 × 3 E8Funding-Demo 0.33 × 3 VantageInternational-Live 11 0.67 × 9 ICMarketsSC-Live06 1.21 × 14 FusionMarkets-Demo 2.67 × 9 VantageInternational-Demo 5.29 × 7 RadexMarkets-Real 6 6.18 × 11 RoboForex-ProCent-2 7.22 × 18 FBS-Real-9 12.67 × 3