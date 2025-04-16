SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trade Froge account
Koon Chung Wong

Trade Froge account

Koon Chung Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
186 (44.81%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (55.18%)
En iyi işlem:
84.95 USD
En kötü işlem:
-26.20 USD
Brüt kâr:
1 644.46 USD (69 091 pips)
Brüt zarar:
-1 266.61 USD (75 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (43.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.79%
Maks. mevduat yükü:
20.97%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
192 (46.27%)
Satış işlemleri:
223 (53.73%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
8.84 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-135.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.10 USD (14)
Aylık büyüme:
-2.67%
Yıllık tahmin:
-32.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.05 USD
Maksimum:
298.36 USD (17.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.90% (298.36 USD)
Varlığa göre:
67.75% (1 110.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 82
GBPNZD 62
GBPUSD 62
GBPJPY 54
EURUSD 42
USDCAD 26
USDCHF 22
AUDUSD 19
XAUUSD. 16
GBPAUD 7
EURGBP 7
EURJPY 6
NZDUSD 3
EURAUD 3
AUDJPY 3
CHINA50.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 154
GBPNZD -39
GBPUSD 194
GBPJPY -30
EURUSD 93
USDCAD 40
USDCHF 22
AUDUSD 39
XAUUSD. -73
GBPAUD -19
EURGBP -1
EURJPY -9
NZDUSD -8
EURAUD -8
AUDJPY -13
CHINA50.r 36
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -2.8K
GBPNZD -723
GBPUSD 3K
GBPJPY 3.2K
EURUSD -2.5K
USDCAD 792
USDCHF 910
AUDUSD 1.1K
XAUUSD. -5.4K
GBPAUD -1.9K
EURGBP 121
EURJPY -477
NZDUSD -841
EURAUD -921
AUDJPY -655
CHINA50.r 360
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +84.95 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +43.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
E8Funding-Demo
0.33 × 3
VantageInternational-Live 11
0.67 × 9
ICMarketsSC-Live06
1.21 × 14
FusionMarkets-Demo
2.67 × 9
VantageInternational-Demo
5.29 × 7
RadexMarkets-Real 6
6.18 × 11
RoboForex-ProCent-2
7.22 × 18
FBS-Real-9
12.67 × 3
İnceleme yok
2025.09.28 03:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.35% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 03:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.25 16:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 11:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.12 10:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 07:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.17 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 16:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.17 09:46
Share of trading days is too low
2025.04.17 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
