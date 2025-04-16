- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
186 (44.81%)
Zararla kapanan işlemler:
229 (55.18%)
En iyi işlem:
84.95 USD
En kötü işlem:
-26.20 USD
Brüt kâr:
1 644.46 USD (69 091 pips)
Brüt zarar:
-1 266.61 USD (75 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (43.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
73.79%
Maks. mevduat yükü:
20.97%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.27
Alış işlemleri:
192 (46.27%)
Satış işlemleri:
223 (53.73%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
8.84 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-135.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.10 USD (14)
Aylık büyüme:
-2.67%
Yıllık tahmin:
-32.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.05 USD
Maksimum:
298.36 USD (17.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.90% (298.36 USD)
Varlığa göre:
67.75% (1 110.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|82
|GBPNZD
|62
|GBPUSD
|62
|GBPJPY
|54
|EURUSD
|42
|USDCAD
|26
|USDCHF
|22
|AUDUSD
|19
|XAUUSD.
|16
|GBPAUD
|7
|EURGBP
|7
|EURJPY
|6
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|3
|AUDJPY
|3
|CHINA50.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|154
|GBPNZD
|-39
|GBPUSD
|194
|GBPJPY
|-30
|EURUSD
|93
|USDCAD
|40
|USDCHF
|22
|AUDUSD
|39
|XAUUSD.
|-73
|GBPAUD
|-19
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-9
|NZDUSD
|-8
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-13
|CHINA50.r
|36
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-2.8K
|GBPNZD
|-723
|GBPUSD
|3K
|GBPJPY
|3.2K
|EURUSD
|-2.5K
|USDCAD
|792
|USDCHF
|910
|AUDUSD
|1.1K
|XAUUSD.
|-5.4K
|GBPAUD
|-1.9K
|EURGBP
|121
|EURJPY
|-477
|NZDUSD
|-841
|EURAUD
|-921
|AUDJPY
|-655
|CHINA50.r
|360
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +84.95 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +43.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
E8Funding-Demo
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Live 11
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|1.21 × 14
|
FusionMarkets-Demo
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Demo
|5.29 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|6.18 × 11
|
RoboForex-ProCent-2
|7.22 × 18
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
38%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
23
0%
415
44%
74%
1.29
0.91
USD
USD
68%
1:500