Jacques Ebouki Eyoum

Jaeb

Jacques Ebouki Eyoum
0 recensioni
162 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2022 -41%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 856
Profit Trade:
905 (48.76%)
Loss Trade:
951 (51.24%)
Best Trade:
160.81 EUR
Worst Trade:
-217.50 EUR
Profitto lordo:
11 542.39 EUR (7 358 236 pips)
Perdita lorda:
-12 750.22 EUR (3 588 729 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (271.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
536.11 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
37.30%
Massimo carico di deposito:
103.99%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
959 (51.67%)
Short Trade:
897 (48.33%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.65 EUR
Profitto medio:
12.75 EUR
Perdita media:
-13.41 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-1 978.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 978.17 EUR (34)
Crescita mensile:
-15.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 640.03 EUR
Massimale:
3 154.94 EUR (310.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.30% (3 546.64 EUR)
Per equità:
10.14% (166.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 460
EURUSD 140
[DJI30] 113
EURJPY 91
GBPUSD 79
USDCAD 68
USDCHF 66
NZDUSD 59
GBPAUD 47
EURNZD 45
USDJPY 42
GBPJPY 41
BRENT 38
EURCAD 38
[CAC40] 37
EURAUD 37
NZDCAD 35
AUDCAD 31
AUDUSD 31
GBPCHF 31
AUDJPY 28
GBPCAD 24
NZDJPY 24
[NQ100] 24
AUDNZD 23
[DAX40] 22
[SP500] 22
GBPNZD 21
NZDCHF 20
CADCHF 18
CHFJPY 17
CADJPY 15
EURCHF 13
EURGBP 11
[STOXX50] 11
AUDCHF 10
BTCUSD 9
ETHUSD 6
ETCEUR 2
ETCUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 680
EURUSD -790
[DJI30] 1.3K
EURJPY 83
GBPUSD -335
USDCAD -283
USDCHF 169
NZDUSD 766
GBPAUD -295
EURNZD -397
USDJPY 382
GBPJPY -10
BRENT -196
EURCAD -71
[CAC40] -1.8K
EURAUD -41
NZDCAD -281
AUDCAD -47
AUDUSD 148
GBPCHF -241
AUDJPY 121
GBPCAD 88
NZDJPY 216
[NQ100] -47
AUDNZD 18
[DAX40] -11
[SP500] 91
GBPNZD -145
NZDCHF -97
CADCHF -80
CHFJPY 0
CADJPY 55
EURCHF 5
EURGBP 8
[STOXX50] -40
AUDCHF -38
BTCUSD 0
ETHUSD -112
ETCEUR -3
ETCUSD -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 143K
EURUSD -35K
[DJI30] 836K
EURJPY 11K
GBPUSD -4.9K
USDCAD -2.5K
USDCHF 2.2K
NZDUSD 7.8K
GBPAUD -26K
EURNZD -8.4K
USDJPY 16K
GBPJPY -8.2K
BRENT -2.3K
EURCAD 7.4K
[CAC40] -370K
EURAUD -4K
NZDCAD -8.9K
AUDCAD -2.5K
AUDUSD 2.4K
GBPCHF -18K
AUDJPY 13K
GBPCAD 8.8K
NZDJPY 8.9K
[NQ100] 179K
AUDNZD 518
[DAX40] 87K
[SP500] 55K
GBPNZD 464
NZDCHF -1.5K
CADCHF -187
CHFJPY 189
CADJPY 5.8K
EURCHF 447
EURGBP 359
[STOXX50] 7.2K
AUDCHF -2.3K
BTCUSD 19K
ETHUSD -125K
ETCEUR -296
ETCUSD -301
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.81 EUR
Worst Trade: -218 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +271.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 978.17 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Non ci sono recensioni
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 05:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 10:07
A large drawdown may occur on the account again
