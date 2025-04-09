- Crescita
Trade:
1 856
Profit Trade:
905 (48.76%)
Loss Trade:
951 (51.24%)
Best Trade:
160.81 EUR
Worst Trade:
-217.50 EUR
Profitto lordo:
11 542.39 EUR (7 358 236 pips)
Perdita lorda:
-12 750.22 EUR (3 588 729 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (271.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
536.11 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
37.30%
Massimo carico di deposito:
103.99%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
959 (51.67%)
Short Trade:
897 (48.33%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.65 EUR
Profitto medio:
12.75 EUR
Perdita media:
-13.41 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-1 978.17 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 978.17 EUR (34)
Crescita mensile:
-15.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 640.03 EUR
Massimale:
3 154.94 EUR (310.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.30% (3 546.64 EUR)
Per equità:
10.14% (166.94 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|460
|EURUSD
|140
|[DJI30]
|113
|EURJPY
|91
|GBPUSD
|79
|USDCAD
|68
|USDCHF
|66
|NZDUSD
|59
|GBPAUD
|47
|EURNZD
|45
|USDJPY
|42
|GBPJPY
|41
|BRENT
|38
|EURCAD
|38
|[CAC40]
|37
|EURAUD
|37
|NZDCAD
|35
|AUDCAD
|31
|AUDUSD
|31
|GBPCHF
|31
|AUDJPY
|28
|GBPCAD
|24
|NZDJPY
|24
|[NQ100]
|24
|AUDNZD
|23
|[DAX40]
|22
|[SP500]
|22
|GBPNZD
|21
|NZDCHF
|20
|CADCHF
|18
|CHFJPY
|17
|CADJPY
|15
|EURCHF
|13
|EURGBP
|11
|[STOXX50]
|11
|AUDCHF
|10
|BTCUSD
|9
|ETHUSD
|6
|ETCEUR
|2
|ETCUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|680
|EURUSD
|-790
|[DJI30]
|1.3K
|EURJPY
|83
|GBPUSD
|-335
|USDCAD
|-283
|USDCHF
|169
|NZDUSD
|766
|GBPAUD
|-295
|EURNZD
|-397
|USDJPY
|382
|GBPJPY
|-10
|BRENT
|-196
|EURCAD
|-71
|[CAC40]
|-1.8K
|EURAUD
|-41
|NZDCAD
|-281
|AUDCAD
|-47
|AUDUSD
|148
|GBPCHF
|-241
|AUDJPY
|121
|GBPCAD
|88
|NZDJPY
|216
|[NQ100]
|-47
|AUDNZD
|18
|[DAX40]
|-11
|[SP500]
|91
|GBPNZD
|-145
|NZDCHF
|-97
|CADCHF
|-80
|CHFJPY
|0
|CADJPY
|55
|EURCHF
|5
|EURGBP
|8
|[STOXX50]
|-40
|AUDCHF
|-38
|BTCUSD
|0
|ETHUSD
|-112
|ETCEUR
|-3
|ETCUSD
|-3
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|143K
|EURUSD
|-35K
|[DJI30]
|836K
|EURJPY
|11K
|GBPUSD
|-4.9K
|USDCAD
|-2.5K
|USDCHF
|2.2K
|NZDUSD
|7.8K
|GBPAUD
|-26K
|EURNZD
|-8.4K
|USDJPY
|16K
|GBPJPY
|-8.2K
|BRENT
|-2.3K
|EURCAD
|7.4K
|[CAC40]
|-370K
|EURAUD
|-4K
|NZDCAD
|-8.9K
|AUDCAD
|-2.5K
|AUDUSD
|2.4K
|GBPCHF
|-18K
|AUDJPY
|13K
|GBPCAD
|8.8K
|NZDJPY
|8.9K
|[NQ100]
|179K
|AUDNZD
|518
|[DAX40]
|87K
|[SP500]
|55K
|GBPNZD
|464
|NZDCHF
|-1.5K
|CADCHF
|-187
|CHFJPY
|189
|CADJPY
|5.8K
|EURCHF
|447
|EURGBP
|359
|[STOXX50]
|7.2K
|AUDCHF
|-2.3K
|BTCUSD
|19K
|ETHUSD
|-125K
|ETCEUR
|-296
|ETCUSD
|-301
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +160.81 EUR
Worst Trade: -218 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 34
Massimo profitto consecutivo: +271.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 978.17 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.42 × 97
|
AdmiralsGroup-Live
|2.70 × 217
Non ci sono recensioni
