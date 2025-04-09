SignauxSections
Jacques Ebouki Eyoum

Jaeb

Jacques Ebouki Eyoum
0 avis
162 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2022 -41%
AdmiralsGroup-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 856
Bénéfice trades:
905 (48.76%)
Perte trades:
951 (51.24%)
Meilleure transaction:
160.81 EUR
Pire transaction:
-217.50 EUR
Bénéfice brut:
11 542.39 EUR (7 358 236 pips)
Perte brute:
-12 750.22 EUR (3 588 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (271.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
536.11 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
37.30%
Charge de dépôt maximale:
103.99%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
959 (51.67%)
Courts trades:
897 (48.33%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.65 EUR
Bénéfice moyen:
12.75 EUR
Perte moyenne:
-13.41 EUR
Pertes consécutives maximales:
34 (-1 978.17 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 978.17 EUR (34)
Croissance mensuelle:
-17.23%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
5%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 640.03 EUR
Maximal:
3 154.94 EUR (310.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.30% (3 546.64 EUR)
Par fonds propres:
10.14% (166.94 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 460
EURUSD 140
[DJI30] 113
EURJPY 91
GBPUSD 79
USDCAD 68
USDCHF 66
NZDUSD 59
GBPAUD 47
EURNZD 45
USDJPY 42
GBPJPY 41
BRENT 38
EURCAD 38
[CAC40] 37
EURAUD 37
NZDCAD 35
AUDCAD 31
AUDUSD 31
GBPCHF 31
AUDJPY 28
GBPCAD 24
NZDJPY 24
[NQ100] 24
AUDNZD 23
[DAX40] 22
[SP500] 22
GBPNZD 21
NZDCHF 20
CADCHF 18
CHFJPY 17
CADJPY 15
EURCHF 13
EURGBP 11
[STOXX50] 11
AUDCHF 10
BTCUSD 9
ETHUSD 6
ETCEUR 2
ETCUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 680
EURUSD -790
[DJI30] 1.3K
EURJPY 83
GBPUSD -335
USDCAD -283
USDCHF 169
NZDUSD 766
GBPAUD -295
EURNZD -397
USDJPY 382
GBPJPY -10
BRENT -196
EURCAD -71
[CAC40] -1.8K
EURAUD -41
NZDCAD -281
AUDCAD -47
AUDUSD 148
GBPCHF -241
AUDJPY 121
GBPCAD 88
NZDJPY 216
[NQ100] -47
AUDNZD 18
[DAX40] -11
[SP500] 91
GBPNZD -145
NZDCHF -97
CADCHF -80
CHFJPY 0
CADJPY 55
EURCHF 5
EURGBP 8
[STOXX50] -40
AUDCHF -38
BTCUSD 0
ETHUSD -112
ETCEUR -3
ETCUSD -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 143K
EURUSD -35K
[DJI30] 836K
EURJPY 11K
GBPUSD -4.9K
USDCAD -2.5K
USDCHF 2.2K
NZDUSD 7.8K
GBPAUD -26K
EURNZD -8.4K
USDJPY 16K
GBPJPY -8.2K
BRENT -2.3K
EURCAD 7.4K
[CAC40] -370K
EURAUD -4K
NZDCAD -8.9K
AUDCAD -2.5K
AUDUSD 2.4K
GBPCHF -18K
AUDJPY 13K
GBPCAD 8.8K
NZDJPY 8.9K
[NQ100] 179K
AUDNZD 518
[DAX40] 87K
[SP500] 55K
GBPNZD 464
NZDCHF -1.5K
CADCHF -187
CHFJPY 189
CADJPY 5.8K
EURCHF 447
EURGBP 359
[STOXX50] 7.2K
AUDCHF -2.3K
BTCUSD 19K
ETHUSD -125K
ETCEUR -296
ETCUSD -301
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.81 EUR
Pire transaction: -218 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 34
Bénéfice consécutif maximal: +271.80 EUR
Perte consécutive maximale: -1 978.17 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
0.42 × 97
AdmiralsGroup-Live
2.70 × 217
Aucun avis
2025.07.21 07:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 04:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 12:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.02 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 14:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 05:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.09 10:07
A large drawdown may occur on the account again
