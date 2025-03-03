- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
224 (84.84%)
Loss Trade:
40 (15.15%)
Best Trade:
9.40 USD
Worst Trade:
-16.66 USD
Profitto lordo:
376.94 USD (57 472 pips)
Perdita lorda:
-106.22 USD (14 628 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (44.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.25 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
16.25
Long Trade:
149 (56.44%)
Short Trade:
115 (43.56%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 USD (1)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
32.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.66 USD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (16.66 USD)
Per equità:
36.32% (211.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|113
|NZDCAD
|105
|AUDNZD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|128
|NZDCAD
|115
|AUDNZD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|19K
|NZDCAD
|17K
|AUDNZD
|6.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.40 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.25 USD
Massima perdita consecutiva: -16.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.78 × 67
投资有风险，入市需谨慎！
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
771
USD
USD
32
100%
264
84%
100%
3.54
1.03
USD
USD
36%
1:500