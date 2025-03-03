SegnaliSezioni
Quan Hui Guo

PeacockFeather ANC

Quan Hui Guo
0 recensioni
Affidabilità
32 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 54%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
224 (84.84%)
Loss Trade:
40 (15.15%)
Best Trade:
9.40 USD
Worst Trade:
-16.66 USD
Profitto lordo:
376.94 USD (57 472 pips)
Perdita lorda:
-106.22 USD (14 628 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (44.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.25 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.44
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
16.25
Long Trade:
149 (56.44%)
Short Trade:
115 (43.56%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.68 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-16.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.66 USD (1)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
32.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
16.66 USD (2.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.68% (16.66 USD)
Per equità:
36.32% (211.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 113
NZDCAD 105
AUDNZD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 128
NZDCAD 115
AUDNZD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
AUDNZD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.40 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.25 USD
Massima perdita consecutiva: -16.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Demo
0.78 × 67
投资有风险，入市需谨慎！
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 05:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.03 20:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PeacockFeather ANC
30USD al mese
54%
0
0
USD
771
USD
32
100%
264
84%
100%
3.54
1.03
USD
36%
1:500
