Quan Hui Guo

PeacockFeather ANC

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
264
Bénéfice trades:
224 (84.84%)
Perte trades:
40 (15.15%)
Meilleure transaction:
9.40 USD
Pire transaction:
-16.66 USD
Bénéfice brut:
376.94 USD (57 472 pips)
Perte brute:
-106.22 USD (14 628 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (44.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44.25 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.44
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.17%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
16.25
Longs trades:
149 (56.44%)
Courts trades:
115 (43.56%)
Facteur de profit:
3.55
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
1.68 USD
Perte moyenne:
-2.66 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-16.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.66 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
32.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
16.66 USD (2.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.68% (16.66 USD)
Par fonds propres:
36.32% (211.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 113
NZDCAD 105
AUDNZD 46
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 128
NZDCAD 115
AUDNZD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 19K
NZDCAD 17K
AUDNZD 6.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.40 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +44.25 USD
Perte consécutive maximale: -16.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Demo
0.78 × 67
投资有风险，入市需谨慎！
Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.28 01:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 05:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.03 20:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.03 20:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
