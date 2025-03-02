- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
57 (86.36%)
Loss Trade:
9 (13.64%)
Best Trade:
100.04 USD
Worst Trade:
-276.52 USD
Profitto lordo:
985.52 USD (11 388 pips)
Perdita lorda:
-323.82 USD (5 058 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (448.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
448.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
2.85%
Massimo carico di deposito:
148.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
48 (72.73%)
Short Trade:
18 (27.27%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
10.03 USD
Profitto medio:
17.29 USD
Perdita media:
-35.98 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-276.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-276.52 USD (1)
Crescita mensile:
99.14%
Previsione annuale:
1 202.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
277.91 USD (63.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.20% (277.74 USD)
Per equità:
82.14% (313.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|662
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.04 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +448.18 USD
Massima perdita consecutiva: -276.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.68 × 6356
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
