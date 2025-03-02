SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EvoTrade EA Strategy 2
Dolores Martin Munoz

EvoTrade EA Strategy 2

Dolores Martin Munoz
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 662%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
57 (86.36%)
Loss Trade:
9 (13.64%)
Best Trade:
100.04 USD
Worst Trade:
-276.52 USD
Profitto lordo:
985.52 USD (11 388 pips)
Perdita lorda:
-323.82 USD (5 058 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (448.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
448.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.39
Attività di trading:
2.85%
Massimo carico di deposito:
148.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.38
Long Trade:
48 (72.73%)
Short Trade:
18 (27.27%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
10.03 USD
Profitto medio:
17.29 USD
Perdita media:
-35.98 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-276.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-276.52 USD (1)
Crescita mensile:
99.14%
Previsione annuale:
1 202.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
277.91 USD (63.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.20% (277.74 USD)
Per equità:
82.14% (313.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 662
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.04 USD
Worst Trade: -277 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +448.18 USD
Massima perdita consecutiva: -276.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 23:45
No swaps are charged
2025.09.23 23:45
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 04:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 02:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 22:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EvoTrade EA Strategy 2
999USD al mese
662%
0
0
USD
762
USD
30
100%
66
86%
3%
3.04
10.03
USD
82%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.