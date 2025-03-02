SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EvoTrade EA Strategy 2
Dolores Martin Munoz

EvoTrade EA Strategy 2

Dolores Martin Munoz
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 662%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
57 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (13.64%)
En iyi işlem:
100.04 USD
En kötü işlem:
-276.52 USD
Brüt kâr:
985.52 USD (11 388 pips)
Brüt zarar:
-323.82 USD (5 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (448.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
448.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.39
Alım-satım etkinliği:
2.85%
Maks. mevduat yükü:
148.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
48 (72.73%)
Satış işlemleri:
18 (27.27%)
Kâr faktörü:
3.04
Beklenen getiri:
10.03 USD
Ortalama kâr:
17.29 USD
Ortalama zarar:
-35.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-276.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-276.52 USD (1)
Aylık büyüme:
99.14%
Yıllık tahmin:
1 202.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
277.91 USD (63.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.20% (277.74 USD)
Varlığa göre:
82.14% (313.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 66
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 662
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.04 USD
En kötü işlem: -277 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +448.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -276.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.68 × 6356
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 23:45
No swaps are charged
2025.09.23 23:45
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 09:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 01:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.29 12:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 10:02
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 07:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 04:47
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 02:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 01:39
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 22:36
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 05:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EvoTrade EA Strategy 2
Ayda 999 USD
662%
0
0
USD
762
USD
30
100%
66
86%
3%
3.04
10.03
USD
82%
1:500
Kopyala

