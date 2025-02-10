SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / HiLo Raw
Patrick Moeller Funch

HiLo Raw

Patrick Moeller Funch
0 recensioni
Affidabilità
33 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
225
Profit Trade:
166 (73.77%)
Loss Trade:
59 (26.22%)
Best Trade:
311.14 USD
Worst Trade:
-1 271.52 USD
Profitto lordo:
6 622.63 USD (1 057 068 pips)
Perdita lorda:
-6 092.85 USD (930 026 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (212.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
472.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
7.19%
Massimo carico di deposito:
24.47%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
109 (48.44%)
Short Trade:
116 (51.56%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
39.90 USD
Perdita media:
-103.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-483.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 445.76 USD (2)
Crescita mensile:
7.89%
Previsione annuale:
95.73%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 606.27 USD
Massimale:
1 895.31 USD (16.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.25% (1 895.31 USD)
Per equità:
9.21% (1 478.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 212
XAUUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 530
XAUUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 129K
XAUUSD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +311.14 USD
Worst Trade: -1 272 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +212.77 USD
Massima perdita consecutiva: -483.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.13 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 13:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.02.10 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.10 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
