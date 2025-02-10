- Crescita
Trade:
225
Profit Trade:
166 (73.77%)
Loss Trade:
59 (26.22%)
Best Trade:
311.14 USD
Worst Trade:
-1 271.52 USD
Profitto lordo:
6 622.63 USD (1 057 068 pips)
Perdita lorda:
-6 092.85 USD (930 026 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (212.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
472.10 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
7.19%
Massimo carico di deposito:
24.47%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
109 (48.44%)
Short Trade:
116 (51.56%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
39.90 USD
Perdita media:
-103.27 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-483.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 445.76 USD (2)
Crescita mensile:
7.89%
Previsione annuale:
95.73%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 606.27 USD
Massimale:
1 895.31 USD (16.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.25% (1 895.31 USD)
Per equità:
9.21% (1 478.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|212
|XAUUSD
|13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|530
|XAUUSD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|129K
|XAUUSD
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
