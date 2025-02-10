SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / HiLo Raw
Patrick Moeller Funch

HiLo Raw

Patrick Moeller Funch
0 avis
Fiabilité
33 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
224
Bénéfice trades:
165 (73.66%)
Perte trades:
59 (26.34%)
Meilleure transaction:
311.14 USD
Pire transaction:
-1 271.52 USD
Bénéfice brut:
6 578.98 USD (1 048 338 pips)
Perte brute:
-6 092.85 USD (930 026 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (212.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
472.10 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
7.19%
Charge de dépôt maximale:
24.47%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.26
Longs trades:
108 (48.21%)
Courts trades:
116 (51.79%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
2.17 USD
Bénéfice moyen:
39.87 USD
Perte moyenne:
-103.27 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-483.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 445.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.91%
Prévision annuelle:
71.67%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 606.27 USD
Maximal:
1 895.31 USD (16.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.25% (1 895.31 USD)
Par fonds propres:
9.21% (1 478.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 211
XAUUSD 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 487
XAUUSD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 120K
XAUUSD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +311.14 USD
Pire transaction: -1 272 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +212.77 USD
Perte consécutive maximale: -483.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 164 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.21 11:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 13:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.13 19:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 13:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.02.10 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.02.10 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HiLo Raw
30 USD par mois
24%
0
0
USD
6.6K
USD
33
94%
224
73%
7%
1.07
2.17
USD
17%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.