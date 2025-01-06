- Crescita
Trade:
254
Profit Trade:
208 (81.88%)
Loss Trade:
46 (18.11%)
Best Trade:
4 180.72 USD
Worst Trade:
-12 788.44 USD
Profitto lordo:
131 633.13 USD (178 842 pips)
Perdita lorda:
-91 090.82 USD (161 371 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (39 449.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 449.90 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
62.15%
Massimo carico di deposito:
115.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
201 (79.13%)
Short Trade:
53 (20.87%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
159.62 USD
Profitto medio:
632.85 USD
Perdita media:
-1 980.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3 977.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 788.44 USD (1)
Crescita mensile:
15.29%
Previsione annuale:
185.57%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 293.62 USD
Massimale:
23 823.96 USD (21.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.94% (23 815.90 USD)
Per equità:
28.11% (34 085.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 180.72 USD
Worst Trade: -12 788 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39 449.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3 977.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.21 × 57
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|6.80 × 191
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
This signal is generated purely 100% with EA and based on trend trading strategy on XAUUSD only
