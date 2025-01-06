SegnaliSezioni
Donna Citra Setiadi

BlueMoon

Donna Citra Setiadi
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
254
Profit Trade:
208 (81.88%)
Loss Trade:
46 (18.11%)
Best Trade:
4 180.72 USD
Worst Trade:
-12 788.44 USD
Profitto lordo:
131 633.13 USD (178 842 pips)
Perdita lorda:
-91 090.82 USD (161 371 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (39 449.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 449.90 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
62.15%
Massimo carico di deposito:
115.78%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
201 (79.13%)
Short Trade:
53 (20.87%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
159.62 USD
Profitto medio:
632.85 USD
Perdita media:
-1 980.24 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-3 977.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 788.44 USD (1)
Crescita mensile:
15.29%
Previsione annuale:
185.57%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15 293.62 USD
Massimale:
23 823.96 USD (21.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.94% (23 815.90 USD)
Per equità:
28.11% (34 085.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 180.72 USD
Worst Trade: -12 788 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +39 449.90 USD
Massima perdita consecutiva: -3 977.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
This signal is generated purely 100% with EA and based on trend trading strategy on XAUUSD only
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BlueMoon
30USD al mese
41%
0
0
USD
141K
USD
38
92%
254
81%
62%
1.44
159.62
USD
28%
1:200
Copia

