Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 PrimeCodex-MT5 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 Exness-MT5Real20 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.00 × 38 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 Darwinex-Live 1.55 × 226 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 Alpari-Real01 3.00 × 1 FXOpen-MT5 3.00 × 1 Swissquote-Server 3.21 × 57 VantageFXInternational-Live 5.25 × 20 KuberaCapitalMarkets-Server 5.62 × 13 AdmiralMarkets-Live 6.06 × 33 FPMarkets-Live 6.54 × 37 Weltrade-Real 6.80 × 191 FBS-Real 10.00 × 1 ActivTradesCorp-Server 23.00 × 1