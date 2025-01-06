SinyallerBölümler
Donna Citra Setiadi

BlueMoon

Donna Citra Setiadi
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 41%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
254
Kârla kapanan işlemler:
208 (81.88%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (18.11%)
En iyi işlem:
4 180.72 USD
En kötü işlem:
-12 788.44 USD
Brüt kâr:
131 633.13 USD (178 842 pips)
Brüt zarar:
-91 090.82 USD (161 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (39 449.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39 449.90 USD (36)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
62.15%
Maks. mevduat yükü:
115.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
1.70
Alış işlemleri:
201 (79.13%)
Satış işlemleri:
53 (20.87%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
159.62 USD
Ortalama kâr:
632.85 USD
Ortalama zarar:
-1 980.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-3 977.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 788.44 USD (1)
Aylık büyüme:
13.75%
Yıllık tahmin:
166.82%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15 293.62 USD
Maksimum:
23 823.96 USD (21.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.94% (23 815.90 USD)
Varlığa göre:
28.11% (34 085.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 254
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 180.72 USD
En kötü işlem: -12 788 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +39 449.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 977.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.21 × 57
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
6.80 × 191
FBS-Real
10.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
23.00 × 1
This signal is generated purely 100% with EA and based on trend trading strategy on XAUUSD only
