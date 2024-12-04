- Crescita
Trade:
114
Profit Trade:
92 (80.70%)
Loss Trade:
22 (19.30%)
Best Trade:
66.55 USD
Worst Trade:
-49.22 USD
Profitto lordo:
883.32 USD (556 688 pips)
Perdita lorda:
-263.87 USD (192 881 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (184.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
184.18 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.43
Attività di trading:
67.53%
Massimo carico di deposito:
29.63%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.59
Long Trade:
63 (55.26%)
Short Trade:
51 (44.74%)
Fattore di profitto:
3.35
Profitto previsto:
5.43 USD
Profitto medio:
9.60 USD
Perdita media:
-11.99 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-14.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.22 USD (1)
Crescita mensile:
12.37%
Previsione annuale:
150.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
49.22 USD (13.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.50% (49.22 USD)
Per equità:
79.56% (280.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|13
|USDJPY
|9
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|6
|USDCHF
|6
|EURJPY
|5
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURGBP
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|428
|EURUSD
|19
|USDJPY
|16
|USDCAD
|3
|GBPUSD
|27
|EURAUD
|25
|USDCHF
|24
|EURJPY
|24
|GBPNZD
|3
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|10
|GBPAUD
|9
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|2
|AUDUSD
|-1
|CHFJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURGBP
|8
|NZDUSD
|7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|341K
|EURUSD
|1.1K
|USDJPY
|2.1K
|USDCAD
|695
|GBPUSD
|2.8K
|EURAUD
|4.1K
|USDCHF
|1.3K
|EURJPY
|3.7K
|GBPNZD
|829
|NZDCHF
|385
|AUDJPY
|1.6K
|GBPAUD
|1.6K
|GBPCHF
|-285
|GBPJPY
|336
|AUDUSD
|-31
|CHFJPY
|644
|NZDJPY
|472
|EURGBP
|566
|NZDUSD
|719
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.55 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +184.18 USD
Massima perdita consecutiva: -14.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live08
|0.00 × 67
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 275
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 11
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
LCG-Live1
|0.00 × 5
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 376
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 10
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 58
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
XM.COM-AU-Real 17
|0.00 × 2
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
GPP-Live
|0.00 × 4
|
STOUK-Real
|0.00 × 7
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 6
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
RistonCapital-FreshForex Real
|0.00 × 1
|
Esplanade-Live
|0.00 × 19
|
AM-Live3
|0.00 × 24
|
Varchev-Real
|0.00 × 164
