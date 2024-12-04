SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Love of gains
Taha Ebrahim

Love of gains

Taha Ebrahim
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 619%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
92 (80.70%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (19.30%)
En iyi işlem:
66.55 USD
En kötü işlem:
-49.22 USD
Brüt kâr:
883.32 USD (556 688 pips)
Brüt zarar:
-263.87 USD (192 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (184.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.18 USD (15)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
67.53%
Maks. mevduat yükü:
29.63%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.59
Alış işlemleri:
63 (55.26%)
Satış işlemleri:
51 (44.74%)
Kâr faktörü:
3.35
Beklenen getiri:
5.43 USD
Ortalama kâr:
9.60 USD
Ortalama zarar:
-11.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-14.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.22 USD (1)
Aylık büyüme:
6.91%
Yıllık tahmin:
83.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
49.22 USD (13.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.50% (49.22 USD)
Varlığa göre:
79.56% (280.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 46
EURUSD 13
USDJPY 9
USDCAD 6
GBPUSD 6
EURAUD 6
USDCHF 6
EURJPY 5
GBPNZD 3
NZDCHF 2
AUDJPY 2
GBPAUD 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURGBP 1
NZDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 428
EURUSD 19
USDJPY 16
USDCAD 3
GBPUSD 27
EURAUD 25
USDCHF 24
EURJPY 24
GBPNZD 3
NZDCHF 5
AUDJPY 10
GBPAUD 9
GBPCHF 3
GBPJPY 2
AUDUSD -1
CHFJPY 4
NZDJPY 3
EURGBP 8
NZDUSD 7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 341K
EURUSD 1.1K
USDJPY 2.1K
USDCAD 695
GBPUSD 2.8K
EURAUD 4.1K
USDCHF 1.3K
EURJPY 3.7K
GBPNZD 829
NZDCHF 385
AUDJPY 1.6K
GBPAUD 1.6K
GBPCHF -285
GBPJPY 336
AUDUSD -31
CHFJPY 644
NZDJPY 472
EURGBP 566
NZDUSD 719
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.55 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +184.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live08
0.00 × 67
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
MaxiServices-Real
0.00 × 275
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
WetradeInternational-Live
0.00 × 11
360Capital-Real
0.00 × 7
LCG-Live1
0.00 × 5
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 376
Markets.com2-MarketsX
0.00 × 87
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 10
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
XM.COM-AU-Real 17
0.00 × 2
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
GPP-Live
0.00 × 4
STOUK-Real
0.00 × 7
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 6
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
RistonCapital-FreshForex Real
0.00 × 1
Esplanade-Live
0.00 × 19
AM-Live3
0.00 × 24
Varchev-Real
0.00 × 164
1074 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 08:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 13:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 18:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.31 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.22 16:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.17 18:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.14 14:32
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.10 09:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.08 12:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.05 10:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
