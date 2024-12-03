SegnaliSezioni
Adi Mulyadi

New 2025

Adi Mulyadi
0 recensioni
Affidabilità
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 72%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 864
Profit Trade:
2 834 (73.34%)
Loss Trade:
1 030 (26.66%)
Best Trade:
2 674.02 USD
Worst Trade:
-1 941.13 USD
Profitto lordo:
16 133.56 USD (532 826 pips)
Perdita lorda:
-10 333.33 USD (567 884 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (180.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 029.54 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
80.79%
Massimo carico di deposito:
488.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
1 877 (48.58%)
Short Trade:
1 987 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
5.69 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-3 186.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 186.09 USD (42)
Crescita mensile:
-12.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 941.13 USD
Massimale:
3 186.09 USD (29.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.40% (1 628.05 USD)
Per equità:
98.34% (3 428.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 2394
EURUSD 1094
NZDCHF 364
archived 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 1.4K
EURUSD -982
NZDCHF 338
archived 5.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -6.8K
EURUSD -35K
NZDCHF 6.4K
archived 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 674.02 USD
Worst Trade: -1 941 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +180.47 USD
Massima perdita consecutiva: -3 186.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 20
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 12
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
213 più
gold scalper
Non ci sono recensioni
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 19:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.