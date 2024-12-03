- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 864
Profit Trade:
2 834 (73.34%)
Loss Trade:
1 030 (26.66%)
Best Trade:
2 674.02 USD
Worst Trade:
-1 941.13 USD
Profitto lordo:
16 133.56 USD (532 826 pips)
Perdita lorda:
-10 333.33 USD (567 884 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (180.47 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 029.54 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
80.79%
Massimo carico di deposito:
488.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
57
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
1 877 (48.58%)
Short Trade:
1 987 (51.42%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
1.50 USD
Profitto medio:
5.69 USD
Perdita media:
-10.03 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-3 186.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 186.09 USD (42)
Crescita mensile:
-12.59%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 941.13 USD
Massimale:
3 186.09 USD (29.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
81.40% (1 628.05 USD)
Per equità:
98.34% (3 428.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2394
|EURUSD
|1094
|NZDCHF
|364
|archived
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1.4K
|EURUSD
|-982
|NZDCHF
|338
|archived
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-6.8K
|EURUSD
|-35K
|NZDCHF
|6.4K
|archived
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 674.02 USD
Worst Trade: -1 941 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +180.47 USD
Massima perdita consecutiva: -3 186.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 12
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
213 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
gold scalper
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
72%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
55
99%
3 864
73%
81%
1.56
1.50
USD
USD
98%
1:500