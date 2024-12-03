SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / New 2025
Adi Mulyadi

New 2025

Adi Mulyadi
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 72%
FBS-Real-7
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 864
Kârla kapanan işlemler:
2 834 (73.34%)
Zararla kapanan işlemler:
1 030 (26.66%)
En iyi işlem:
2 674.02 USD
En kötü işlem:
-1 941.13 USD
Brüt kâr:
16 133.56 USD (532 826 pips)
Brüt zarar:
-10 333.33 USD (567 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (180.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 029.54 USD (23)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
80.79%
Maks. mevduat yükü:
488.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
1 877 (48.58%)
Satış işlemleri:
1 987 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
5.69 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-3 186.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 186.09 USD (42)
Aylık büyüme:
-12.60%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 941.13 USD
Maksimum:
3 186.09 USD (29.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.40% (1 628.05 USD)
Varlığa göre:
98.34% (3 428.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 2394
EURUSD 1094
NZDCHF 364
archived 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 1.4K
EURUSD -982
NZDCHF 338
archived 5.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY -6.8K
EURUSD -35K
NZDCHF 6.4K
archived 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 674.02 USD
En kötü işlem: -1 941 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +180.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 186.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 20
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 12
DooFintech-Live 5
0.00 × 19
Coinexx-Demo
0.00 × 6
Exness-Real4
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 1
FTMO-Server3
0.00 × 8
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 6
213 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
gold scalper
İnceleme yok
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 23:40
High current drawdown in 84% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 19:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 05:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 16:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 11:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 10:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 19:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 17:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
New 2025
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
0
USD
55
99%
3 864
73%
81%
1.56
1.50
USD
98%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.