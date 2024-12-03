Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 Ava-Real 1 0.00 × 1 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 1 VantageInternational-Live 9 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 2 PepperstoneUK-Demo03 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 2 Tickmill-Live10 0.00 × 20 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 12 DooFintech-Live 5 0.00 × 19 Coinexx-Demo 0.00 × 6 Exness-Real4 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live3 0.00 × 1 FTMO-Server3 0.00 × 8 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 VantageInternational-Live 8 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 FxPro.com-Real08 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 6 213 daha fazla...