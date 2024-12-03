- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 864
Kârla kapanan işlemler:
2 834 (73.34%)
Zararla kapanan işlemler:
1 030 (26.66%)
En iyi işlem:
2 674.02 USD
En kötü işlem:
-1 941.13 USD
Brüt kâr:
16 133.56 USD (532 826 pips)
Brüt zarar:
-10 333.33 USD (567 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (180.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 029.54 USD (23)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
80.79%
Maks. mevduat yükü:
488.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
1 877 (48.58%)
Satış işlemleri:
1 987 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
1.50 USD
Ortalama kâr:
5.69 USD
Ortalama zarar:
-10.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
42 (-3 186.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 186.09 USD (42)
Aylık büyüme:
-12.60%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 941.13 USD
Maksimum:
3 186.09 USD (29.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.40% (1 628.05 USD)
Varlığa göre:
98.34% (3 428.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2394
|EURUSD
|1094
|NZDCHF
|364
|archived
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|1.4K
|EURUSD
|-982
|NZDCHF
|338
|archived
|5.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|-6.8K
|EURUSD
|-35K
|NZDCHF
|6.4K
|archived
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 674.02 USD
En kötü işlem: -1 941 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 42
Maksimum ardışık kâr: +180.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 186.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 12
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 19
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real4
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 8
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 6
gold scalper
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
72%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
55
99%
3 864
73%
81%
1.56
1.50
USD
USD
98%
1:500