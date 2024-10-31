SegnaliSezioni
Tawfiq Barhrouj

M1 NEW

Tawfiq Barhrouj
0 recensioni
47 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -7%
XMGlobal-MT5 4
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
56 (53.84%)
Loss Trade:
48 (46.15%)
Best Trade:
119.59 USD
Worst Trade:
-114.53 USD
Profitto lordo:
1 647.33 USD (244 726 pips)
Perdita lorda:
-1 792.79 USD (155 754 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (439.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
439.65 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
66.52%
Massimo carico di deposito:
20.04%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
92 (88.46%)
Short Trade:
12 (11.54%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.40 USD
Profitto medio:
29.42 USD
Perdita media:
-37.35 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-180.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-418.85 USD (6)
Crescita mensile:
33.00%
Previsione annuale:
400.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
390.61 USD
Massimale:
680.41 USD (59.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.93% (680.41 USD)
Per equità:
14.77% (157.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 80
NGASCash 13
BRENTCash 8
USDCADm# 2
USDJPYm# 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 137
NGASCash -144
BRENTCash -62
USDCADm# -63
USDJPYm# -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 95K
NGASCash -712
BRENTCash -498
USDCADm# -3.1K
USDJPYm# -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +119.59 USD
Worst Trade: -115 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +439.65 USD
Massima perdita consecutiva: -180.49 USD

Nessun dato

