Tawfiq Barhrouj

M1 NEW

Tawfiq Barhrouj
0 avis
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -7%
XMGlobal-MT5 4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
103
Bénéfice trades:
55 (53.39%)
Perte trades:
48 (46.60%)
Meilleure transaction:
119.59 USD
Pire transaction:
-114.53 USD
Bénéfice brut:
1 641.23 USD (241 678 pips)
Perte brute:
-1 792.79 USD (155 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (439.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
439.65 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
66.52%
Charge de dépôt maximale:
20.04%
Dernier trade:
17 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
91 (88.35%)
Courts trades:
12 (11.65%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.47 USD
Bénéfice moyen:
29.84 USD
Perte moyenne:
-37.35 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-180.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-418.85 USD (6)
Croissance mensuelle:
32.02%
Prévision annuelle:
388.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
390.61 USD
Maximal:
680.41 USD (59.26%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.93% (680.41 USD)
Par fonds propres:
14.77% (157.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 79
NGASCash 13
BRENTCash 8
USDCADm# 2
USDJPYm# 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 131
NGASCash -144
BRENTCash -62
USDCADm# -63
USDJPYm# -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 91K
NGASCash -712
BRENTCash -498
USDCADm# -3.1K
USDJPYm# -1.3K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.59 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +439.65 USD
Perte consécutive maximale: -180.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 01:35
Share of trading days is too low
2025.09.05 22:19
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.11 15:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.21 01:40
No swaps are charged on the signal account
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
M1 NEW
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
824
USD
46
100%
103
53%
67%
0.91
-1.47
USD
48%
1:100
