Nguyen Diep Chau

UnicornFx GGS 82

0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
1 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 174%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 813
Profit Trade:
2 536 (90.15%)
Loss Trade:
277 (9.85%)
Best Trade:
744.30 USD
Worst Trade:
-649.31 USD
Profitto lordo:
43 974.32 USD (312 690 pips)
Perdita lorda:
-20 920.90 USD (315 183 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (979.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 108.05 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
25.49
Long Trade:
1 421 (50.52%)
Short Trade:
1 392 (49.48%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
8.20 USD
Profitto medio:
17.34 USD
Perdita media:
-75.53 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-232.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-649.31 USD (1)
Crescita mensile:
6.11%
Previsione annuale:
73.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
904.44 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.58% (822.22 USD)
Per equità:
30.30% (6 803.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDf 2813
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDf 23K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDf -861
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +744.30 USD
Worst Trade: -649 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +979.15 USD
Massima perdita consecutiva: -232.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.21 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 09:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 07:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 11:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.13 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.11.12 09:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
UnicornFx GGS 82
50USD al mese
174%
1
0
USD
21K
USD
82
100%
2 813
90%
100%
2.10
8.20
USD
30%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.