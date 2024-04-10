SegnaliSezioni
Chen Yan

EX0930

Chen Yan
0 recensioni
Affidabilità
73 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2024 11%
Exness-Real14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
729
Profit Trade:
316 (43.34%)
Loss Trade:
413 (56.65%)
Best Trade:
80.10 USD
Worst Trade:
-26.83 USD
Profitto lordo:
2 402.80 USD (105 163 pips)
Perdita lorda:
-2 596.50 USD (84 809 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (211.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
211.59 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
12.52%
Massimo carico di deposito:
16.85%
Ultimo trade:
30 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.29
Long Trade:
697 (95.61%)
Short Trade:
32 (4.39%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.27 USD
Profitto medio:
7.60 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-135.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-177.85 USD (16)
Crescita mensile:
-1.45%
Previsione annuale:
-17.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.70 USD
Massimale:
673.12 USD (67.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.41% (671.37 USD)
Per equità:
2.63% (46.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 729
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -194
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.10 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +211.59 USD
Massima perdita consecutiva: -135.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 06:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.10 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
