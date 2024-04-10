SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EX0930
Chen Yan

EX0930

Chen Yan
0 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 150 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 11%
Exness-Real14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
729
Kârla kapanan işlemler:
316 (43.34%)
Zararla kapanan işlemler:
413 (56.65%)
En iyi işlem:
80.10 USD
En kötü işlem:
-26.83 USD
Brüt kâr:
2 402.80 USD (105 163 pips)
Brüt zarar:
-2 596.50 USD (84 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (211.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
211.59 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
12.52%
Maks. mevduat yükü:
16.85%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.29
Alış işlemleri:
697 (95.61%)
Satış işlemleri:
32 (4.39%)
Kâr faktörü:
0.93
Beklenen getiri:
-0.27 USD
Ortalama kâr:
7.60 USD
Ortalama zarar:
-6.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-135.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-177.85 USD (16)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.70 USD
Maksimum:
673.12 USD (67.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.41% (671.37 USD)
Varlığa göre:
2.63% (46.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 729
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -194
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.10 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +211.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EX0930
Ayda 150 USD
11%
0
0
USD
506
USD
73
100%
729
43%
13%
0.92
-0.27
USD
32%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.