Wardhana Ng Surya

HFT2 by Alpha 2024

Wardhana Ng Surya
0 recensioni
Affidabilità
139 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 119%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 566
Profit Trade:
854 (54.53%)
Loss Trade:
712 (45.47%)
Best Trade:
1 474.00 USD
Worst Trade:
-1 452.80 USD
Profitto lordo:
84 827.69 USD (241 080 pips)
Perdita lorda:
-68 713.71 USD (189 957 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (129.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 474.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
1.71%
Massimo carico di deposito:
28.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
6.42
Long Trade:
783 (50.00%)
Short Trade:
783 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
10.29 USD
Profitto medio:
99.33 USD
Perdita media:
-96.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 260.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 452.80 USD (1)
Crescita mensile:
1.99%
Previsione annuale:
24.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.80 USD
Massimale:
2 510.50 USD (11.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.47% (2 505.70 USD)
Per equità:
0.69% (143.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY.s 367
USDJPY.ar 367
XAUUSD.s 123
XAUUSD.ar 123
GBPUSD.ar 99
GBPUSD.s 99
EURUSD.s 68
EURUSD.ar 68
AUDUSD.ar 43
AUDUSD.s 43
USDCAD.s 39
USDCAD.ar 39
USDCHF.s 29
USDCHF.ar 29
NZDUSD.s 15
NZDUSD.ar 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY.s 2.7K
USDJPY.ar 1.1K
XAUUSD.s 7.1K
XAUUSD.ar -39
GBPUSD.ar 311
GBPUSD.s 1.5K
EURUSD.s 1.1K
EURUSD.ar 23
AUDUSD.ar -156
AUDUSD.s 1K
USDCAD.s 248
USDCAD.ar 443
USDCHF.s 1.6K
USDCHF.ar -1.1K
NZDUSD.s -628
NZDUSD.ar 843
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY.s 12K
USDJPY.ar 5.6K
XAUUSD.s 18K
XAUUSD.ar 274
GBPUSD.ar 1.1K
GBPUSD.s 4K
EURUSD.s 3K
EURUSD.ar 264
AUDUSD.ar -259
AUDUSD.s 2.7K
USDCAD.s 940
USDCAD.ar 1.8K
USDCHF.s 3.5K
USDCHF.ar -2.2K
NZDUSD.s -1.5K
NZDUSD.ar 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 474.00 USD
Worst Trade: -1 453 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +129.13 USD
Massima perdita consecutiva: -1 260.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HTFXVULTD-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HFT2 by Alpha 2024
30USD al mese
119%
0
0
USD
20K
USD
139
0%
1 566
54%
2%
1.23
10.29
USD
11%
1:50
