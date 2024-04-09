SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HFT2 by Alpha 2024
Wardhana Ng Surya

HFT2 by Alpha 2024

Wardhana Ng Surya
0 inceleme
Güvenilirlik
139 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 119%
HTFXVULTD-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 566
Kârla kapanan işlemler:
854 (54.53%)
Zararla kapanan işlemler:
712 (45.47%)
En iyi işlem:
1 474.00 USD
En kötü işlem:
-1 452.80 USD
Brüt kâr:
84 827.69 USD (241 080 pips)
Brüt zarar:
-68 713.71 USD (189 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (129.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 474.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
1.71%
Maks. mevduat yükü:
28.14%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.42
Alış işlemleri:
783 (50.00%)
Satış işlemleri:
783 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
10.29 USD
Ortalama kâr:
99.33 USD
Ortalama zarar:
-96.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 260.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 452.80 USD (1)
Aylık büyüme:
1.99%
Yıllık tahmin:
24.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.80 USD
Maksimum:
2 510.50 USD (11.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.47% (2 505.70 USD)
Varlığa göre:
0.69% (143.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.s 367
USDJPY.ar 367
XAUUSD.s 123
XAUUSD.ar 123
GBPUSD.ar 99
GBPUSD.s 99
EURUSD.s 68
EURUSD.ar 68
AUDUSD.ar 43
AUDUSD.s 43
USDCAD.s 39
USDCAD.ar 39
USDCHF.s 29
USDCHF.ar 29
NZDUSD.s 15
NZDUSD.ar 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.s 2.7K
USDJPY.ar 1.1K
XAUUSD.s 7.1K
XAUUSD.ar -39
GBPUSD.ar 311
GBPUSD.s 1.5K
EURUSD.s 1.1K
EURUSD.ar 23
AUDUSD.ar -156
AUDUSD.s 1K
USDCAD.s 248
USDCAD.ar 443
USDCHF.s 1.6K
USDCHF.ar -1.1K
NZDUSD.s -628
NZDUSD.ar 843
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.s 12K
USDJPY.ar 5.6K
XAUUSD.s 18K
XAUUSD.ar 274
GBPUSD.ar 1.1K
GBPUSD.s 4K
EURUSD.s 3K
EURUSD.ar 264
AUDUSD.ar -259
AUDUSD.s 2.7K
USDCAD.s 940
USDCAD.ar 1.8K
USDCHF.s 3.5K
USDCHF.ar -2.2K
NZDUSD.s -1.5K
NZDUSD.ar 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 474.00 USD
En kötü işlem: -1 453 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +129.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 260.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HTFXVULTD-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 13:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
