Dang Khanh Huynh

P Duc Thuong

Dang Khanh Huynh
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 432%
LiteFinanceVC-Live-05
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
994
Profit Trade:
702 (70.62%)
Loss Trade:
292 (29.38%)
Best Trade:
367.72 USD
Worst Trade:
-231.66 USD
Profitto lordo:
9 481.72 USD (156 438 pips)
Perdita lorda:
-4 450.38 USD (110 042 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (64.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
557.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.14%
Massimo carico di deposito:
28.98%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.57
Long Trade:
499 (50.20%)
Short Trade:
495 (49.80%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
5.06 USD
Profitto medio:
13.51 USD
Perdita media:
-15.24 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-519.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-519.86 USD (5)
Crescita mensile:
3.04%
Previsione annuale:
36.86%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
524.84 USD
Massimale:
525.65 USD (43.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.03% (525.65 USD)
Per equità:
73.99% (2 695.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD. 994
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD. 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD. 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +367.72 USD
Worst Trade: -232 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +64.55 USD
Massima perdita consecutiva: -519.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.11.03 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.02 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
