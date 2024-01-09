SinyallerBölümler
Dang Khanh Huynh

P Duc Thuong

Dang Khanh Huynh
0 inceleme
Güvenilirlik
98 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 432%
LiteFinanceVC-Live-05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
994
Kârla kapanan işlemler:
702 (70.62%)
Zararla kapanan işlemler:
292 (29.38%)
En iyi işlem:
367.72 USD
En kötü işlem:
-231.66 USD
Brüt kâr:
9 481.72 USD (156 438 pips)
Brüt zarar:
-4 450.38 USD (110 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (64.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
557.50 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
99.14%
Maks. mevduat yükü:
28.98%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
9.57
Alış işlemleri:
499 (50.20%)
Satış işlemleri:
495 (49.80%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
5.06 USD
Ortalama kâr:
13.51 USD
Ortalama zarar:
-15.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-519.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-519.86 USD (5)
Aylık büyüme:
3.04%
Yıllık tahmin:
36.86%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
524.84 USD
Maksimum:
525.65 USD (43.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.03% (525.65 USD)
Varlığa göre:
73.99% (2 695.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD. 994
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD. 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD. 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +367.72 USD
En kötü işlem: -232 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +64.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -519.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2024.11.03 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.02 15:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
