SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 04
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 04

Muhammad Hanapi
0 recensioni
Affidabilità
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2023 389%
SalmaMarkets-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 087
Profit Trade:
1 571 (75.27%)
Loss Trade:
516 (24.72%)
Best Trade:
235.48 USD
Worst Trade:
-455.52 USD
Profitto lordo:
29 234.66 USD (1 460 973 pips)
Perdita lorda:
-18 682.66 USD (933 702 pips)
Vincite massime consecutive:
108 (1 423.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 691.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
80.83%
Massimo carico di deposito:
86.72%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.41
Long Trade:
1 577 (75.56%)
Short Trade:
510 (24.44%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
5.06 USD
Profitto medio:
18.61 USD
Perdita media:
-36.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 013.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 119.00 USD (7)
Crescita mensile:
3.13%
Previsione annuale:
37.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 091.20 USD (19.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.80% (3 091.20 USD)
Per equità:
35.71% (1 271.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2087
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 527K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +235.48 USD
Worst Trade: -456 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 423.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 013.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.07.30 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 03:07
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.10 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.27 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
CT Trader Nusantara 04
45USD al mese
389%
0
0
USD
13K
USD
94
100%
2 087
75%
81%
1.56
5.06
USD
36%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.