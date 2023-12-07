- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 087
Profit Trade:
1 571 (75.27%)
Loss Trade:
516 (24.72%)
Best Trade:
235.48 USD
Worst Trade:
-455.52 USD
Profitto lordo:
29 234.66 USD (1 460 973 pips)
Perdita lorda:
-18 682.66 USD (933 702 pips)
Vincite massime consecutive:
108 (1 423.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 691.34 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
80.83%
Massimo carico di deposito:
86.72%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.41
Long Trade:
1 577 (75.56%)
Short Trade:
510 (24.44%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
5.06 USD
Profitto medio:
18.61 USD
Perdita media:
-36.21 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-1 013.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 119.00 USD (7)
Crescita mensile:
3.13%
Previsione annuale:
37.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 091.20 USD (19.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.80% (3 091.20 USD)
Per equità:
35.71% (1 271.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2087
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|527K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +235.48 USD
Worst Trade: -456 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 423.54 USD
Massima perdita consecutiva: -1 013.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Non ci sono recensioni
