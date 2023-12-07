SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 04
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 04

Muhammad Hanapi
0 inceleme
Güvenilirlik
94 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 389%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 087
Kârla kapanan işlemler:
1 571 (75.27%)
Zararla kapanan işlemler:
516 (24.72%)
En iyi işlem:
235.48 USD
En kötü işlem:
-455.52 USD
Brüt kâr:
29 234.66 USD (1 460 973 pips)
Brüt zarar:
-18 682.66 USD (933 702 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
108 (1 423.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 691.34 USD (10)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
80.83%
Maks. mevduat yükü:
86.72%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.41
Alış işlemleri:
1 577 (75.56%)
Satış işlemleri:
510 (24.44%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
5.06 USD
Ortalama kâr:
18.61 USD
Ortalama zarar:
-36.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 013.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 119.00 USD (7)
Aylık büyüme:
2.63%
Yıllık tahmin:
33.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 091.20 USD (19.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.80% (3 091.20 USD)
Varlığa göre:
35.71% (1 271.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2087
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 527K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +235.48 USD
En kötü işlem: -456 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 423.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 013.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.07.30 09:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 03:07
No swaps are charged on the signal account
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.11 14:21
No swaps are charged
2025.04.10 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.28 08:29
No swaps are charged
2025.03.27 06:09
No swaps are charged on the signal account
2025.03.07 00:33
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CT Trader Nusantara 04
Ayda 45 USD
389%
0
0
USD
13K
USD
94
100%
2 087
75%
81%
1.56
5.06
USD
36%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.