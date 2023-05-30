SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Breakout Momentum EURUSD
Haidar, Lionel Haj Ali

Breakout Momentum EURUSD

Haidar, Lionel Haj Ali
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 138%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
610
Profit Trade:
483 (79.18%)
Loss Trade:
127 (20.82%)
Best Trade:
143.38 USD
Worst Trade:
-273.02 USD
Profitto lordo:
1 718.13 USD (18 133 pips)
Perdita lorda:
-775.46 USD (6 237 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (104.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.06 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
18.43%
Massimo carico di deposito:
89.80%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
3.45
Long Trade:
302 (49.51%)
Short Trade:
308 (50.49%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
1.55 USD
Profitto medio:
3.56 USD
Perdita media:
-6.11 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-273.02 USD (1)
Crescita mensile:
-8.61%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
273.02 USD (13.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.00% (273.24 USD)
Per equità:
64.11% (649.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 610
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 943
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +143.38 USD
Worst Trade: -273 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +104.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 più
Signal Generate by Break Momentum EA using default parameters
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.