Haidar, Lionel Haj Ali

Breakout Momentum EURUSD

Haidar, Lionel Haj Ali
0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 138%
Tickmill-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
610
Bénéfice trades:
483 (79.18%)
Perte trades:
127 (20.82%)
Meilleure transaction:
143.38 USD
Pire transaction:
-273.02 USD
Bénéfice brut:
1 718.13 USD (18 133 pips)
Perte brute:
-775.46 USD (6 237 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (104.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.06 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
18.43%
Charge de dépôt maximale:
89.80%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
3.45
Longs trades:
302 (49.51%)
Courts trades:
308 (50.49%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
1.55 USD
Bénéfice moyen:
3.56 USD
Perte moyenne:
-6.11 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-273.02 USD (1)
Croissance mensuelle:
-8.10%
Prévision annuelle:
-98.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.20 USD
Maximal:
273.02 USD (13.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.00% (273.24 USD)
Par fonds propres:
64.11% (649.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 610
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 943
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.38 USD
Pire transaction: -273 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +104.69 USD
Perte consécutive maximale: -1.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Aglobe-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
Alpari-MT5
0.40 × 50
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 129
FxPro-MT5 Live02
0.47 × 51
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
DooTechnology-Live
0.52 × 221
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.59 × 390
ECMarkets-Server
0.60 × 10
StriforSVG-Live
0.76 × 33
Pepperstone-MT5-Live01
0.91 × 163
Markets.com-Live
1.00 × 1
67 plus...
Signal Generate by Break Momentum EA using default parameters
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 17:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Breakout Momentum EURUSD
30 USD par mois
138%
0
0
USD
963
USD
122
99%
610
79%
18%
2.21
1.55
USD
64%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.