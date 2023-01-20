SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EX5442
Chen Yan

EX5442

Chen Yan
0 recensioni
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 -65%
Exness-Real14
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 921
Profit Trade:
764 (39.77%)
Loss Trade:
1 157 (60.23%)
Best Trade:
308.92 USD
Worst Trade:
-47.45 USD
Profitto lordo:
11 668.32 USD (211 428 pips)
Perdita lorda:
-14 133.23 USD (215 777 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
35.13%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
1 522 (79.23%)
Short Trade:
399 (20.77%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-1.28 USD
Profitto medio:
15.27 USD
Perdita media:
-12.22 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-207.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-443.42 USD (12)
Crescita mensile:
-2.20%
Previsione annuale:
-24.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 050.88 USD
Massimale:
3 344.05 USD (82.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.70% (3 330.95 USD)
Per equità:
3.92% (41.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 1532
EURUSD 184
GBPUSD 31
NZDUSD 29
EURGBP 25
XAUUSD 25
USDCHF 24
USDCAD 21
AUDUSD 17
EURJPY 11
GBPJPY 11
USOIL 7
US30 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -1.8K
EURUSD -298
GBPUSD -87
NZDUSD -28
EURGBP -104
XAUUSD -82
USDCHF -87
USDCAD -88
AUDUSD 93
EURJPY -31
GBPJPY -63
USOIL 98
US30 0
GBPCHF 0
EURNZD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 24K
EURUSD 67
GBPUSD -1.2K
NZDUSD 1.6K
EURGBP -62
XAUUSD -26K
USDCHF -1.1K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
EURJPY -677
GBPJPY -1.9K
USOIL 2K
US30 102
GBPCHF 7
EURNZD -527
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +308.92 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4.23 USD
Massima perdita consecutiva: -207.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EX5442
999USD al mese
-65%
0
0
USD
1K
USD
136
100%
1 921
39%
9%
0.82
-1.28
USD
81%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.