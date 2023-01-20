- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 921
Profit Trade:
764 (39.77%)
Loss Trade:
1 157 (60.23%)
Best Trade:
308.92 USD
Worst Trade:
-47.45 USD
Profitto lordo:
11 668.32 USD (211 428 pips)
Perdita lorda:
-14 133.23 USD (215 777 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.96 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
9.46%
Massimo carico di deposito:
35.13%
Ultimo trade:
29 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
1 522 (79.23%)
Short Trade:
399 (20.77%)
Fattore di profitto:
0.83
Profitto previsto:
-1.28 USD
Profitto medio:
15.27 USD
Perdita media:
-12.22 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-207.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-443.42 USD (12)
Crescita mensile:
-2.20%
Previsione annuale:
-24.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 050.88 USD
Massimale:
3 344.05 USD (82.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.70% (3 330.95 USD)
Per equità:
3.92% (41.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1532
|EURUSD
|184
|GBPUSD
|31
|NZDUSD
|29
|EURGBP
|25
|XAUUSD
|25
|USDCHF
|24
|USDCAD
|21
|AUDUSD
|17
|EURJPY
|11
|GBPJPY
|11
|USOIL
|7
|US30
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-1.8K
|EURUSD
|-298
|GBPUSD
|-87
|NZDUSD
|-28
|EURGBP
|-104
|XAUUSD
|-82
|USDCHF
|-87
|USDCAD
|-88
|AUDUSD
|93
|EURJPY
|-31
|GBPJPY
|-63
|USOIL
|98
|US30
|0
|GBPCHF
|0
|EURNZD
|-6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|24K
|EURUSD
|67
|GBPUSD
|-1.2K
|NZDUSD
|1.6K
|EURGBP
|-62
|XAUUSD
|-26K
|USDCHF
|-1.1K
|USDCAD
|-773
|AUDUSD
|2.8K
|EURJPY
|-677
|GBPJPY
|-1.9K
|USOIL
|2K
|US30
|102
|GBPCHF
|7
|EURNZD
|-527
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +308.92 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +4.23 USD
Massima perdita consecutiva: -207.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live07
|1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
|5.60 × 5
Non ci sono recensioni
