SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EX5442
Chen Yan

EX5442

Chen Yan
0 inceleme
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -65%
Exness-Real14
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 921
Kârla kapanan işlemler:
764 (39.77%)
Zararla kapanan işlemler:
1 157 (60.23%)
En iyi işlem:
308.92 USD
En kötü işlem:
-47.45 USD
Brüt kâr:
11 668.32 USD (211 428 pips)
Brüt zarar:
-14 133.23 USD (215 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
434.96 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
9.46%
Maks. mevduat yükü:
35.13%
En son işlem:
30 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
1 522 (79.23%)
Satış işlemleri:
399 (20.77%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.28 USD
Ortalama kâr:
15.27 USD
Ortalama zarar:
-12.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-207.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-443.42 USD (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 050.88 USD
Maksimum:
3 344.05 USD (82.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.70% (3 330.95 USD)
Varlığa göre:
3.92% (41.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 1532
EURUSD 184
GBPUSD 31
NZDUSD 29
EURGBP 25
XAUUSD 25
USDCHF 24
USDCAD 21
AUDUSD 17
EURJPY 11
GBPJPY 11
USOIL 7
US30 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -1.8K
EURUSD -298
GBPUSD -87
NZDUSD -28
EURGBP -104
XAUUSD -82
USDCHF -87
USDCAD -88
AUDUSD 93
EURJPY -31
GBPJPY -63
USOIL 98
US30 0
GBPCHF 0
EURNZD -6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 24K
EURUSD 67
GBPUSD -1.2K
NZDUSD 1.6K
EURGBP -62
XAUUSD -26K
USDCHF -1.1K
USDCAD -773
AUDUSD 2.8K
EURJPY -677
GBPJPY -1.9K
USOIL 2K
US30 102
GBPCHF 7
EURNZD -527
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +308.92 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +4.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -207.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live07
1.20 × 5
ICMarketsSC-Live11
5.60 × 5
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.27 19:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 19:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 07:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 07:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 07:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 10:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.05.01 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.30 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EX5442
Ayda 999 USD
-65%
0
0
USD
1K
USD
136
100%
1 921
39%
9%
0.82
-1.28
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.