SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FTI signals
Jozef Dora

FTI signals

Jozef Dora
0 recensioni
Affidabilità
236 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 420%
ICMarketsSC-Live26
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 004
Profit Trade:
1 332 (66.46%)
Loss Trade:
672 (33.53%)
Best Trade:
460.92 EUR
Worst Trade:
-1 117.66 EUR
Profitto lordo:
17 228.28 EUR (855 544 pips)
Perdita lorda:
-10 687.27 EUR (650 783 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (88.20 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 356.13 EUR (6)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
92.15%
Massimo carico di deposito:
116.36%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
973 (48.55%)
Short Trade:
1 031 (51.45%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
3.26 EUR
Profitto medio:
12.93 EUR
Perdita media:
-15.90 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-236.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-2 601.09 EUR (5)
Crescita mensile:
3.82%
Previsione annuale:
46.38%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
862.81 EUR
Massimale:
2 601.09 EUR (116.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.69% (2 041.08 EUR)
Per equità:
66.79% (484.96 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 198
AUDNZD 164
NZDCAD 150
GBPUSD 132
EURNZD 115
AUDCHF 89
GBPAUD 80
USDCAD 77
AUDCAD 75
EURGBP 72
GBPJPY 70
NZDUSD 63
CHFJPY 58
EURCAD 55
EURJPY 55
USDCHF 55
EURAUD 52
EURCHF 49
EURUSD 47
CADCHF 45
GBPCHF 45
USDJPY 41
NZDCHF 40
GBPCAD 32
NZDJPY 28
GBPNZD 25
AUDUSD 24
AUDJPY 22
XAUUSD 16
CADJPY 14
SUMMARY 10
ETHUSD 5
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 543
AUDNZD -60
NZDCAD 144
GBPUSD 349
EURNZD 1.7K
AUDCHF 193
GBPAUD 639
USDCAD -124
AUDCAD 196
EURGBP 438
GBPJPY -1.6K
NZDUSD 148
CHFJPY 383
EURCAD 442
EURJPY 641
USDCHF 495
EURAUD 181
EURCHF 235
EURUSD 717
CADCHF 92
GBPCHF 431
USDJPY 508
NZDCHF 38
GBPCAD -39
NZDJPY 325
GBPNZD -78
AUDUSD 74
AUDJPY 97
XAUUSD 11
CADJPY 322
SUMMARY 13
ETHUSD 10
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 54K
AUDNZD -30K
NZDCAD -3.5K
GBPUSD 11K
EURNZD 16K
AUDCHF 12K
GBPAUD 22K
USDCAD -12K
AUDCAD 19K
EURGBP 19K
GBPJPY -1.5K
NZDUSD 4.2K
CHFJPY 15K
EURCAD 17K
EURJPY 16K
USDCHF 387
EURAUD 20K
EURCHF 14K
EURUSD 6.2K
CADCHF 3.7K
GBPCHF 11K
USDJPY -3.6K
NZDCHF 1.6K
GBPCAD -4.3K
NZDJPY -6.9K
GBPNZD -9.7K
AUDUSD 3.2K
AUDJPY -11K
XAUUSD 1.3K
CADJPY 7.5K
SUMMARY 0
ETHUSD 8.9K
BTCUSD 6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +460.92 EUR
Worst Trade: -1 118 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +88.20 EUR
Massima perdita consecutiva: -236.63 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.12 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 998
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1240
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
ICMarketsSC-Live26
1.24 × 2253
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 432
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
76 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Join my copy trading signal service and let's aim for exceptional returns while keeping risk in check. With a primary focus on two distinct trading strategies, I aim to achieve annual gains of 100%+ while maintaining a drawdown of under 25%.


Over the past 3+years, I have honed my skills in trading against the trend. This strategy offers the advantage of averaging positions during unfavorable market movements, resulting in the potential for high gains. However, meticulous trade management is crucial for success.


Rest assured, transparency is of utmost importance to me. I have created an MQL account to track my trades, a practice I strongly recommend for any serious trader. My journey includes both successes and learning experiences, and I embrace them all as valuable opportunities to test my strategies and trading capabilities.


2023 has been a year of great success in rebuilding my account, proving my consistency in trading, and reaffirming the effectiveness of my strategies. 100% return goal achieved.

2024 is setup as 2x return compared to previous year. In case of drawdown, new equity will be added.

Lets trade and profit together!



Non ci sono recensioni
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.02 12:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 13:37
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 05:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.16 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 12:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.08 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.07 09:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 13:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FTI signals
30USD al mese
420%
0
0
USD
14K
EUR
236
21%
2 004
66%
92%
1.61
3.26
EUR
86%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.