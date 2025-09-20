QuotazioniSezioni
Valute / VENU
Tornare a Azioni

VENU

12.74 USD 0.01 (0.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VENU ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.39 e ad un massimo di 12.95.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
12.39 12.95
Intervallo Annuale
7.05 18.15
Chiusura Precedente
12.75
Apertura
12.95
Bid
12.74
Ask
13.04
Minimo
12.39
Massimo
12.95
Volume
698
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
1.84%
Variazione Semestrale
37.73%
Variazione Annuale
26.14%
20 settembre, sabato