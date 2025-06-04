Valute / SJ
SJ: Scienjoy Holding Corporation - Class A
0.72 USD 0.04 (5.88%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SJ ha avuto una variazione del 5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.68 e ad un massimo di 0.72.
Segui le dinamiche di Scienjoy Holding Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.68 0.72
Intervallo Annuale
0.58 1.15
- Chiusura Precedente
- 0.68
- Apertura
- 0.71
- Bid
- 0.72
- Ask
- 1.02
- Minimo
- 0.68
- Massimo
- 0.72
- Volume
- 35
- Variazione giornaliera
- 5.88%
- Variazione Mensile
- 10.77%
- Variazione Semestrale
- -19.10%
- Variazione Annuale
- -24.21%
