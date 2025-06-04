QuotazioniSezioni
SJ: Scienjoy Holding Corporation - Class A

0.72 USD 0.04 (5.88%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SJ ha avuto una variazione del 5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.68 e ad un massimo di 0.72.

Segui le dinamiche di Scienjoy Holding Corporation - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.68 0.72
Intervallo Annuale
0.58 1.15
Chiusura Precedente
0.68
Apertura
0.71
Bid
0.72
Ask
1.02
Minimo
0.68
Massimo
0.72
Volume
35
Variazione giornaliera
5.88%
Variazione Mensile
10.77%
Variazione Semestrale
-19.10%
Variazione Annuale
-24.21%
21 settembre, domenica