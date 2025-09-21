Valute / SBXD
SBXD
10.47 USD 0.01 (0.10%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SBXD ha avuto una variazione del -0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.47 e ad un massimo di 10.50.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.47 10.50
Intervallo Annuale
9.95 11.64
- Chiusura Precedente
- 10.48
- Apertura
- 10.47
- Bid
- 10.47
- Ask
- 10.77
- Minimo
- 10.47
- Massimo
- 10.50
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.10%
- Variazione Mensile
- -0.10%
- Variazione Semestrale
- 2.65%
- Variazione Annuale
- 5.23%
21 settembre, domenica